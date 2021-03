EE.UU. deporta a México a una mujer hondureña que había comenzado su labor de parto mientras estaba en custodia

Una mujer embarazada proveniente de Honduras, que buscaba asilo en EE.UU. junto con su esposo, fue deportada a México por la Patrulla Fronteriza, cuando ya había comenzado su labor de parto.

"Mi mujer está a punto de dar a luz y no nos atienden", comentó Alan, esposo de Belkis, en un video grabado desde la parte posterior de un vehículo de la Patrulla Fronteriza, camino a ser deportados en el cruce de San Ysidro, en la ciudad mexicana de Tijuana, Baja California.

En las imágenes difundidas por la cadena CBS8, se observa a Belkis recostada en el piso del automóvil, mientras realiza dolorosas labores de parto, con la ayuda de su esposo. "Él me decía: 'siéntate, siéntate'. No puedo, le digo yo, me duele mucho", recordó durante una entrevista.

Deportación

El pasado 3 de marzo, las autoridades estadounidenses deportaron a la pareja en el cruce fronterizo de San Ysidro, en donde una ambulancia de la Cruz Roja los trasladó de urgencia a un hospital del municipio de Rosarito (México), en donde Belkis dio a luz a su bebé.

La pareja huyó de Honduras en medio de varias amenazas. Llegar a Tijuana les tomó algunos meses. Viajaron en autobús por Guatemala, cruzaron a México en balsa y abordaron trenes y camiones para finalmente trasladarse hasta el norte del país. La intención de Alan y Belkis era pedir asilo a las autoridades estadounidenses, pero la frontera permanece cerrada.

De manera que, la pareja hondureña cruzó por vías irregulares el sur de EE.UU., en donde fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza y finalmente deportados, pese a que la mujer se encontraba en el inicio de las labores de parto.

"Ver que la Patrulla Fronteriza deportó a esta familia a México, en donde no tienen un estatus migratorio o la oportunidad de recibir atención médica, fue para mí muy impactante", señaló al medio norteamericano Ginger Cline, especialista de la organización binacional de atención a refugiados Al Otro Lado.

Política migratoria

El Gobierno de Joe Biden ha revertido algunas políticas migratorias implementadas por su antecesor, Donald Trump. En una de sus primeras acciones, el mandatario estadounidense suspendió el programa conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que establecía que las personas que llegaban a la frontera sur de EE.UU. y solicitaban asilo en el país norteamericano eran enviadas a México, donde debían esperar sus resoluciones migratorias.

Pese a este anuncio, la Administración de Biden ha presionado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para recibir a las familias de migrantes que son deportadas desde EE.UU.

"¿Qué hay sobre las familias [de migrantes]? ¿Por qué algunas no están regresando? Porque México se está negando a recibirlas de regreso, dicen que no las aceptarán de regreso, no a todas. Estamos en negociaciones con el presidente de México, y creemos que eso va cambiar. Todas deberían ir de regreso", afirmó Biden el pasado jueves 25 de marzo.

En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, también hizo un llamado a los migrantes para que no intenten llegar hacia EE.UU. en busca de asilo.

"Ahora no es el momento de venir, y la gran mayoría de la gente será rechazada. Los procesos de asilo en la frontera no ocurrirán de inmediato", advirtió Psaki.