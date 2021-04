Una mujer compra un libro de Harry Potter por un dólar y resulta ser un ejemplar que ahora vale 41.000 dólares

Cuatro hermanas británicas se quedaron atónitas después de que un libro de Harry Potter comprado por su difunta madre hace años en una fiesta escolar por una libra esterlina (1,38 dólares) resultó ser una rara primera edición, que ahora tiene un valor de 30.000 libras (41.250 dólares), informa Birmingham Live.

Su madre, exmaestra de escuela primaria, quien murió de cáncer de mama en 2005 a los 44 años de edad, estaba apasionada por animar a sus hijas a leer y llenó la casa de libros. Las mujeres ahora han descubierto que su progenitora les dejó sin saberlo un regalo de herencia valorado en decenas de miles de libras: uno de los 500 ejemplares impresos de la primera edición de 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

La hija mayor de la mujer, de 31 años, que no desea ser identificada, contó que el libro había estado acumulando polvo en un estante desde que su madre murió hace 16 años y que el dinero obtenido por la venta de ese regalo "enviado por el cielo" se dividirá entre las cuatro hijas como parte del "legado de su encantadora madre".

Las hermanas subastarán el libro en Hansons Auctioneers, en Staffordshire, y esperan obtener entre 20.000 y 30.000 libras (27.500—41.250 dólares). "Cuando mamá compró el libro hace tantos años, me imagino que por no más de una libra, no tendría ni idea de que terminaría siendo tan valioso", contó su hija.

Esta copia de tapa dura de la primera tirada en 1997 es descrita como uno de los artículos más preciados para los coleccionistas de la saga. Ejemplares similares se han vendido por precios que van desde 17.500 a 68.000 libras (24.063—93.504 dólares), dependiendo de su estado de conservación.

"Mamá nos ha dejado un regalo fantástico gracias a su pasión por los libros y su determinación de animarnos a leer. Le encantaban los libros", comentó la mujer. "Ella nos hizo cuidar de ellos también. Siempre teníamos que guardarlos. En consecuencia, está en muy buenas condiciones a pesar de que todas lo leímos", añadió.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!