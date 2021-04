Una vacuna contra el cáncer cerebral supera con éxito la primera etapa de los ensayos clínicos

Médicos e investigadores oncológicos de las Universidades de Heidelberg y Mannheim han llevado a cabo con éxito un ensayo clínico para probar una vacuna específica contra tumores cerebrales malignos. La vacuna demostró ser segura y desencadenó la respuesta inmunitaria deseada en el tejido tumoral durante la primera etapa de los ensayos clínicos, informan los especialistas en un comunicado de prensa.

Los gliomas difusos generalmente son tumores cerebrales incurables que se diseminan por el cerebro y son difíciles de remover por completo mediante cirugía. La quimioterapia y la radioterapia a menudo solo tienen un efecto limitado, según los especialistas alemanes. En muchos casos, los gliomas difusos comparten una característica común, en más del 70 % de los pacientes las células tumorales tienen la misma mutación genética. Un error en el ADN crea una nueva estructura proteica, conocida como neoepítopo, que puede ser reconocida como extraña por el sistema inmune del paciente.

"Nuestra idea era dar un apoyo al sistema inmunológico de los pacientes y usar una vacuna como una forma específica para alertarlo sobre el neoepítopo específico del tumor", explicó Michael Platten, autor del estudio, director médico del Departamento de Neurología de la Universidad de Medicina de Mannheim y jefe de división del Centro Alemán de Investigación del Cáncer. Según el médico, la mutación IDH1 es la responsable del desarrollo de glioma y "eso significa que una vacuna contra la proteína mutada nos permite abordar el problema desde la raíz", destacó Platten.

El equipo de Platten hace años ya había creado una vacuna peptídica específica para mutaciones que fue capaz de detener el crecimiento de células cancerosas con mutaciones en IDH1 en ratones. En 2019 Platten recibió un premio por este descubrimiento.

Alentados por estos resultados, Platten y otros especialistas decidieron probar la vacuna por primera vez en un estudio de fase I en pacientes recién diagnosticados con un glioma con mutación IDH1. Un total de 33 pacientes en varios centros diferentes en Alemania fueron incluidos en el estudio.

Los médicos no observaron ningún efecto secundario grave en los pacientes vacunados. En el 93 % de los pacientes, el sistema inmune mostró una respuesta específica al péptido de la vacuna y lo hizo independientemente de los antecedentes genéticos del paciente. La tasa de supervivencia en tres años después del tratamiento alcanzó el 84 % en los pacientes completamente vacunados, y en el 63 % de los pacientes el crecimiento tumoral no había progresado dentro de este período. Entre los pacientes cuyo sistema inmunitario mostró una respuesta específica a la vacuna, un total de un 82 por ciento no presentó progresión tumoral dentro del período de tres años.

Los investigadores también están preparando un estudio de fase II para examinar si la vacuna conduce a mejores resultados de tratamiento que el procedimiento estándar. "Los gliomas se diagnostican en alrededor de 5.000 personas en Alemania cada año, de las cuales alrededor de 1.200 son gliomas difusos con una mutación IDH1. Hasta ahora, por lo general, solo hemos tenido un éxito limitado en detener la progresión tumoral en estos pacientes", comentó el codirector del estudio Wolfgang Wick, director médico de la clínica neurológica del Hospital Universitario de Heidelberg.

"Creemos que la vacuna IDH1 ofrece el potencial para desarrollar un tratamiento que pueda suprimir estos tumores de manera más efectiva y a largo plazo", añadió el especialista.

