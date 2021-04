Una misteriosa enfermedad ataca a los osos en EE.UU., haciéndolos actuar como perros

En algunos estados de la costa oeste de EE.UU., se están registrando casos de osos que padecen una extraña enfermedad neurológica que los hace comportarse como perros, comunicó el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés).

En febrero pasado, apareció un pequeño oso negro en estado letárgico, caminando de manera extraña y desnutrido en una zona poblada. El animal mostraba un comportamiento anormal y no temía a las personas, ni se inmutó cuando intentaron ahuyentarlo. Posteriormente, la gente comenzó a alimentarlo, darle agua y trataron de acariciarlo. Cuando un biólogo del CDFW llegó al lugar, encontró al oso comportándose "como un perro, completamente cómodo con la gente, recogiendo una manzana para comérsela frente a ellos".

Durante las observaciones en las instalaciones de dicha entidad, el animal, que estaba cubierto de garrapatas en el momento de su captura, mostraba temblores intermitentes e inclinación de la cabeza, signos preocupantes de anomalías neurológicas. Después de una semana su estado empeoró y tuvo que ser sacrificado.

Cinco nuevos virus

Los resultados de la necropsia revelaron que el oso padecía encefalitis, el cuarto caso documentado por el CDFW con un cuadro similar en los últimos 12 meses. Los osos con "discapacidad cerebral" tienen un desenlace fatal y los que sobreviven no se recuperan por completo, explicó el veterinario Brandon Munk. "No sabemos qué causa la encefalitis, por lo que no sabemos qué riesgos para la salud, si los hay, podrían representar estos osos para otros animales", añadió.

Los primeros casos de osos negros jóvenes con anomalías neurológicas se registraron en 2014 en el estado de Nevada. De momento se desconoce qué es lo que provoca esa enfermedad. Un estudio publicado a finales del año pasado, concluyó que se habían descubierto cinco nuevos virus en diferentes partes del organismo de los osos que padecieron dicho trastorno, aunque no se determinó su relación con las anomalías neurológicas.