Denuncian que Ghislaine Maxwell es tratada en prisión como "Hannibal Lecter" y exigen para ella las condiciones de "otros ricos"

La defensa de Ghislaine Maxwell, presunta proxeneta del multimillonario Jeffrey Epstein, ha denunciado esta semana ante un tribunal de apelaciones que su cliente recibe en la cárcel un trato peor que "otros hombres ricos", al tiempo que comparan sus condiciones de aislamiento como "apropiadas para Hannibal Lecter", el famoso asesino en serie de ficción.

El abogado David Oscar Markus considera injustas muchas de las condiciones que sufre Maxwell en prisión, e insiste en que debería ser tratada como Harvey Weinstein y "otros hombres ricos" acusados de delitos sexuales, a quienes "se les concedió libertad bajo fianza para que pudieran prepararse eficazmente antes de sus juicios".

"Aunque es una prisionera ejemplar que no representa ningún peligro para la sociedad y no ha hecho literalmente nada para merecer un trato 'especial', se la mantiene aislada, en condiciones apropiadas para Hannibal Lecter, pero no para una mujer de 59 años que no representa ninguna amenaza", declaró Markus en un documento.

Entre la condiciones referidas por el letrado destacan las "múltiples requisas invasivas" a la que es sometida la socialité británica todos los días, la vigilancia constante por cámaras de seguridad o el hecho de que la priven de sueño apuntándola con una linterna cada 15 minutos. Según el abogado, Maxwell es sometida "sin ningún motivo" a vigilancia por riesgo de suicidio. "Continúa perdiendo peso, cabello y capacidad de concentración", añade.

Además, alegan que el agua a menudo no es apta para su consumo y que alimentos resultaron incomibles luego de haber sidos sobrecalentados en microondas, derritiéndose una cubierta de plástico sobre la comida.

Según Markus, debido a las restricciones por covid-19, Maxwell tampoco ha podido reunirse con sus abogados en persona para preparar el juicio que comenzará en junio. "Todo lo que pedimos es una oportunidad para defender el caso", señaló en la moción, que busca impugnar la última decisión judicial que rechazó la libertad bajo fianza de la acusada.