Condenan a seis meses de cárcel a un hombre por excavar en el parque nacional de Yellowstone buscando un tesoro millonario

Un hombre fue condenado este miércoles en EE.UU. a seis meses de prisión por haber excavado de manera ilegal en el parque nacional de Yellowstone, informan medios locales.



En un intento de encontrar un tesoro que el millonario Forrest Fenn escondió en 2010 en una ubicación no revelada, Rodrick Dow Craythorn, de 52 años, cavó entre octubre de 2019 y mayo de 2020 en diecisiete puntos del cementerio del Monumento Histórico Nacional Fort Yellowstone dañando el camposanto, incluida una tumba histórica. No obstante, sus esfuerzos resultaron en vano y no logró hallar el preciado botín.

Después de que el pasado mes de enero se declarara culpable de haber excavado o traficado con recursos arqueológicos y de dañar o depredar propiedades de EE.UU., el hombre ha sido sentenciado a medio año de cárcel, seis meses de arresto domiciliario y a una multa de 31.566 dólares a modo de indemnización.

"Mi obsesión nubló mi juicio"

"Para el Servicio de Parques Nacionales, la gente de EE.UU. y mi familia, lo siento mucho", declaró Craythorn a través de un comunicado emitido por su abogado. "Estaba motivado por la emoción de posiblemente encontrar un tesoro y mi obsesión nubló mi juicio", añadió.

Asimismo, indicó que espera que su caso sirva para que otros entiendan que es necesario respetar los parques nacionales, así como las leyes que se promulgan para protegerlos.

"Un parque nacional no es un lugar para organizar una búsqueda de tesoros para adultos motivada por la codicia", declaró Bob Murray, fiscal federal interino de Wyoming. "Las acciones dañinas del Sr. Craythorn, sin importar la razón o la intención, destruyeron valiosos recursos arqueológicos que no se pueden deshacer", agregó.

Por su parte, Sarah Davis, jefa de guardabosques del parque nacional de Yellowstone, calificó el delito de "muy atroz" y dijo que la sentencia "envía un mensaje claro de que este tipo de transgresiones serán investigadas y procesadas".

Historia de un tesoro

Forrest Fenn, coleccionista de arte y antigüedades, enterró hace una década un cofre de bronce con algunas de sus piezas más preciadas —cuyo valor total superaba el millón de dólares— en un lugar de las Montañas Rocosas. Las pistas para encontrarlo las encriptó en un poema publicado en su libro de memorias.

Varias personas fallecieron tratando de encontrar el tesoro en lugares peligrosos, a pesar de que Fenn insistió en que el cofre estaba escondido en un lugar accesible para un hombre de 80 años que viaja solo.

En junio del año pasado, Fenn comunicó que el botín finalmente había sido encontrado por un cazador de tesoros que prefería permanecer en el anonimato. Para confirmar el hallazgo, esa persona le hizo llegar al millonario una fotografía del cofre y varios detalles de dónde lo había encontrado.

