La agencia de salud pública de EE.UU. autoriza a los vacunados a viajar pero su directora insiste en que no deberían hacerlo

Los estadounidenses vacunados han recibido autorización para viajar nuevamente, según las nuevas disposiciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la directora de la entidad, Rochelle Walensky, insiste en que no deberían hacerlo.

Los CDC publicaron este viernes un conjunto de pautas actualizadas, que permiten a las personas que han terminado el proceso de vacunación desplazarse a nivel nacional e internacional sin hacerse de una prueba de covid-19 antes del viaje (a menos que sea requerido por el destino).

Según el organismo, las personas se consideran "completamente vacunadas" al menos dos semanas después de recibir la dosis final del fármaco que prevé dos inyecciones (como Pfizer-BioNTech y Moderna) o la dosis única de la vacuna (en el caso de la fórmula desarrollada por Johnson & Johnson).

Además, la nueva guía de los CDC estipula que las personas completamente vacunadas no necesitan entrar en cuarentena después de regresar a EE.UU., a menos que lo exija una jurisdicción estatal o local. Asimismo, la agencia insiste en que deben seguir tomando precauciones durante sus viajes: usar mascarillas, practicar el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia.

¿Es de "bajo riesgo", pero no se recomienda?

Si bien la noticia fue bien recibida por los estadounidenses y la industria de las aerolíneas, que ha sufrido enormes pérdidas desde el comienzo de la pandemia, Walensky disminuyó inmediatamente su optimismo mientras anunciaba las nuevas reglas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

A pesar señalar que viajar implica un "bajo riesgo", la funcionaria recordó a los oyentes que los casos de coronavirus están aumentando en EE.UU. independientemente del estado de vacunación. Creando aún más confusión, Walensky agregó que los CDC todavía "no recomiendan viajar en este momento".

"La ciencia sobre el covid-19 está en constante evolución", afirmó en ese contexto la jefa del organismo.

Más mensajes contradictorios

A principios de esta semana, Walensky declaró que "las personas vacunadas no son portadoras del virus, no se enferman, y eso no solo se desprende de los ensayos clínicos, sino que pasa también en datos del mundo real". Su comentario se produjo un día después de que un estudio de los CDC descubriera que las vacunas de Pfizer y Moderna reducen el riesgo de transmisión del covid-19 hasta en un 90 %.

Pero la propia agencia de salud aclaró ese postulado el jueves, afirmando que "la evidencia no es clara" y que Walensky estaba "hablando ampliamente".

"Es posible que algunas personas que están completamente vacunadas puedan contraer covid-19", aseveró un portavoz de los CDC a The New York Times. "La evidencia no es clara si pueden transmitir el virus a otras personas", subrayó el representante, tras agregar que continúan las evaluaciones.