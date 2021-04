Difunden imágenes inéditas de la vida doméstica de John Lennon y Yoko Ono

Las escenas, que fueron filmadas en 1968 en su casa de Kenwood, han sido difundidas por el canal oficial del legendario cantante en un video musical del tema remasterizado 'Look At Me'.

El canal oficial de YouTube de John Lennon ha publicado un llamativo video musical que combina imágenes inéditas del legendario fundador de The Beatles y de su segunda esposa, Yoko Ono, con la canción remasterizada 'Look At Me', de su álbum debut 'John Lennon/Plastic Ono Band'.

Las imágenes, grabadas en blanco y negro y en color, muestran a la pareja en el verano de 1968 durante el rodaje de sus películas 'Film No. 5' (o 'Smile') y 'Two Virgins' en su casa de Kenwood en el condado de Surrey, al sudeste de Inglaterra.

En junio de ese año, John y Yoko comenzaron su cuatrienio de dedicación a la cinematografía creativa. Sus primeras dos películas conjuntas 'Film No. 5' y 'Two Virgins', filmadas por el camarógrafo William Wareing, se estrenaron ese mismo año en el Festival de Cine de Chicago.

Entre toma y toma, Wareing también grabó tres rollos de película de 8 mm de escenas cotidianas de la pareja. Algunas de las imágenes muestran a Yoko bailando junto a la piscina mientras Lennon toca la guitarra. En otras tomas, el matrimonio aparece en la cocina: el artista acaricia a su gato negro Sol (el blanco se llamaba Pimienta), mientras su mujer prepara algo.

El video se publica en vísperas del lanzamiento, el próximo 23 de abril, de la reedición del álbum homónimo de 'John Lennon/Plastic Ono Band'. Esta colección histórica constará de ocho discos con 159 pistas remezcladas y remasterizadas.

