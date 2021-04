Maduro afirma que medios internacionales "demonizan" la pandemia en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este domingo que algunos medios internacionales "demonizan" la pandemia del coronavirus en la República Bolivariana y asegura que no quieren reconocer los éxitos que han tenido.

"The New York Times y el Miami Herald, todos esos periódicos están al servicio de una campaña permanente contra Venezuela, contra nuestra revolución. No son capaces de reconocer ningún avance, ningún logro, menos ningún éxito en la lucha que hemos tenido contra la pandemia, nos demonizan permanentemente", sostuvo Maduro, agregando que esos medios no son capaces de ver "la viga en su ojo".

El mandatario también se refirió a las medidas adoptadas en otros países como Francia donde se ha decretado toque de queda. "Si lo hiciera Venezuela comenzaría la campaña mediática en nuestra contra", señaló.

En ese sentido, el presidente subrayó que Venezuela ha tenido dos semanas de "cuarentena radical" para disminuir el impacto de la llegada de las variantes brasileñas del coronavirus, y que siguen trabajando para controlar la pandemia.

Más información, en breve.