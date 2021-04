The New York Times: Cientos de italianos intentan obtener cita para vacunarse con Sputnik V en San Marino

Cientos de ciudadanos italianos están tratando de conseguir cita en San Marino para poder vacunarse con el fármaco ruso Sputnik V, disponible en ese país, publicó The New York Times. Por el momento, esta es la única vacuna contra el coronavirus que se usa en esta pequeña república independiente, pese a que el fármaco ruso aún no ha sido autorizado por los reguladores de medicamentos europeos o italianos.

Roberto Ciavatta, ministro de Salud de San Marino, dijo que muchos están tratando de evaluar la vacuna Sputnik V desde una perspectiva geopolítica, pero para su país el asunto fue mucho más simple. "La única vacuna disponible en ese momento en el mercado era Sputnik", señala.

Hasta el momento, el 26 % de los residentes de ese pequeño Estado, de solo 33.000 habitantes, ya han recibido al menos una dosis de la vacuna rusa, un porcentaje que duplica el ritmo de vacunación en la UE. Anteriormente, San Marino había contado con un acuerdo con Italia para que le suministrara vacunas, pero ese nunca llegó a materializarse. Con el aumento de las tensiones, las autoridades locales acudieron a Rusia, con la que mantiene desde hace tiempo estrechos vínculos.

Las autoridades sanmarinenses dicen que cientos de italianos han intentado concertar citas de vacunación en San Marino, y algunos incluso se presentaron, esperando en vano ser vacunados en el país vecino. "Le pedimos ayuda a Italia y no la recibimos. Ahora son los italianos los que nos la piden", dijo Denisa Grassi, una maestra de 42 años, después de recibir su dosis.