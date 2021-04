"Lo que hay que ver es si no fue montado": López Obrador dice que el polémico video de una vacunación con aire podría tratarse de un montaje

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este lunes sus sospechas sobre la existencia de un presunto montaje en un caso de vacunación contra el coronavirus a un adulto mayor al que, en lugar del fármaco, le habrían administrado una jeringa vacía.

"Lo que hay que ver es si no fue montado", dijo el mandatario durante su acostumbrada rueda de prensa matutina.

El hecho ocurrió el pasado 2 de abril, durante una jornada de vacunación en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la alcaldía Gustavo A. Madero de Ciudad de México.

En las redes sociales circula un video en el que se aprecia a una enfermera cuando introduce la jeringa, pero, supuestamente, no le suministra el fármaco contra el covid-19.

ATENCIÓN!!!!!Si se va a vacunar VS #Covid19, REVISE que efectivamente la jeringa tenga el líquido; en la delegación Gustavo A. Madero, estuvieron inyectando aire!!!!No tienen perdón los de @bienestarmxpic.twitter.com/PHpVcvG1F1 — Alfonso Cruz (@alfonsocruzoax) April 4, 2021

El mandatario cuestionó la importancia que le dieron los medios de comunicación a este caso. "Salió en todos los medios, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe o quiso engañar, lo que haya sido, ¿qué, esa es la gran noticia?", manifestó.

Por ello insistió en su hipótesis de un presunto montaje. "Porque son capaces de todo, no sé usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. Entonces, no les tengo confianza, me llamó la atención. Esa [imagen] la difundieron, que le estaban inyectando y no tenía nada", enfatizó.

Sin embargo, López Obrador señaló que, aunque se compruebe que el hecho fue real, hubo "una exageración" mediática.

Así, señaló que se trata de un caso entre 1,2 millones de personas que han sido vacunadas en Ciudad de México contra el coronavirus, alrededor del 75 % de los adultos mayores de la capital mexicana.

Error corregido

Aunque el mandatario se refirió al caso este lunes, el pasado sábado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud de Ciudad de México confirmaron que el hecho había sucedido e informaron, a través de un comunicado, que el mismo fue reportado por un familiar que acompañaba al adulto mayor, por lo que "se les ofreció una disculpa y se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta".

▪️TARJETA INFORMATIVA▪️Con relación a los hechos ocurridos en la jornada de vacunación de ayer en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, la #SEDESA y @Tu_IMSS lamentan lo ocurrido e informan lo siguiente: pic.twitter.com/DJgxptB57e — IMSS (@Tu_IMSS) April 4, 2021

Además, señaló que la vacunadora voluntaria fue retirada de la célula de vacunación en la que fue cometido el error.

Otros casos polémicos

Este no es el único caso que se conoce en México. La semana pasada, familiares de Francisca Robles, de 84 años, denunciaron que le inyectaron aire en lugar del fármaco contra el coronavirus en un centro de Tlalnepantla, en el Estado de México.

Otro caso fue registrado en Sonora, con una anciana de 95 años. Las autoridades dijeron que se trató de un error humano.

También ha circulado en las redes sociales un nuevo video sobre una presunta aplicación simulada de vacunas contra el covid-19 en una jornada de inmunización realizada en automóviles en la Universidad Anáhuac, en Huixquilucan, en el Estado de México.

03 #FalsaVacunaCOVIDVacunación exclusivamente a cargo del Gobierno Federal. Huixquilucan, Estado de México. pic.twitter.com/wmceCwr0Ul — Axel Belfort (@AXL__tw) April 5, 2021

"Es falso que no se haya introducido el biológico", informaron las autoridades del Estado de México este lunes, a través de un comunicado. En el texto añaden que se llevó a cabo una revisión del material audiovisual y determinó que "debido a lo rápido de la acción, no se percibe claramente cuando la enfermera presiona el émbolo de la jeringa", pero sí lo hizo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el pasado 24 de diciembre de 2020, y hasta este domingo 4 de abril, se han aplicado 9.036.000 vacunas de diferentes farmacéuticas en el país.