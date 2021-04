Michio Kaku: "Contactar con los extraterrestres es una idea terrible"

Michio Kaku, profesor de física teórica estadounidense y famoso popularizador de la ciencia, dijo al diario The Guardian que no considera que contactar con las posibles civilizaciones extraterrestres sea una buena idea, aunque no descarta que sea posible hacerlo en un futuro cercano.

"Pronto tendremos el telescopio Webb en órbita y tendremos miles de planetas para observar, y por eso creo que las posibilidades de que podamos hacer contacto con una civilización extraterrestre son bastante altas. Algunos colegas míos creen que deberíamos contactar con ellas. Yo creo que es una idea terrible. Todos sabemos lo que le sucedió a Moctezuma cuando conoció a Cortés en México hace cientos de años. Ahora, personalmente, creo que los extraterrestres serían amigables, pero no podemos apostar por eso. Así que creo que haremos contacto, pero debemos hacerlo con mucho cuidado", sostuvo el físico, especialista en la teoría de campo de cuerdas y autor de varios libros científicos.

Se espera que el telescopio espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés), al cual se refirió Kaku, cuente con herramientas lo bastante potentes como para percibir señales provenientes del universo temprano. Se pronostica que el 31 de octubre de 2021 se lleve cabo el lanzamiento del telescopio, considerado el más potente construido hasta ahora, desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Con un costo de 8.800 millones de dólares, el aparato, que es 100 veces más potente que el famoso telescopio Hubble, tendrá como objetivo estudiar desde planetas y lunas que se encuentran en nuestro Sistema Solar hasta las más antiguas y distantes galaxias.

Asimismo, Kaku dijo que la idea de multiverso puede incluso ayudar a unir conceptos de diferentes religiones.

"Stephen Hawking dijo que no creía en Dios porque el Big Bang sucedió instantáneamente y no había tiempo para que Dios creara un universo, por lo tanto, Dios no podía existir. Yo tengo un punto de vista diferente. Mis padres eran budistas y en el budismo existe el nirvana, la atemporalidad, sin principio ni fin. Pero mis padres me pusieron en una iglesia presbiteriana, así que todas las semanas iba a la escuela dominical y aprendí sobre el Génesis y cómo se creó el universo en siete días. Ahora, con la idea del multiverso, podemos fusionar estos dos paradigmas diametralmente opuestos", dijo el físico.

"Según la teoría de cuerdas, los 'big bangs' ocurren todo el tiempo. Incluso mientras hablamos, el Génesis está teniendo lugar en algún lugar del cosmos. ¿Y en qué se está expandiendo el universo? Nirvana. El hiperespacio de once dimensiones es el nirvana. Entonces puedes tener el budismo y la filosofía judeo-cristiana en una sola teoría", explicó Kaku.

