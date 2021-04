"Tengo suficientes anticuerpos": López Obrador descarta vacunarse pronto contra el covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que no piensa vacunarse próximamente contra el covid-19, debido a que su médico le aseguró que aún tiene anticuerpos tras haberse contagiado del virus SARS-CoV-2 a finales de enero.

"Tengo suficientes anticuerpos y no es indispensable, por ahora, que me vacune", aseguró López Obrador durante su habitual conferencia matutina.

El pasado 29 de marzo, el mandatario, de 67 años, afirmó que se realizaría estudios para determinar si se inocularía contra el covid-19. No obstante, una vez que el médico revisó su historial, le recomendó esperar para vacunarse.

"El médico que me atendió me dijo que no, porque [tengo] suficientes anticuerpos y no hace falta, puede esperar (...) No tengo ningún problema de contagio, ni de contagiar a nadie", aseguró López Obrador.

Contagio y recuperación

El pasado 24 de enero, el mandatario informó que había dado positivo a la prueba del covid-19, por lo que se mantuvo en aislamiento en Palacio Nacional. Durante las dos semanas en que se ausentó públicamente, López Obrador recibió un medicamento antiviral y desinflamatorios, como parte de un tratamiento experimental desarrollado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Durante su cuarentena, el presidente mexicano únicamente presentó síntomas leves asociados con el covid-19, por lo que no requirió ser hospitalizado y recibió tratamiento por parte de un equipo de médicos que lo atendieron desde el Palacio Nacional de Ciudad de México.