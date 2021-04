El director ejecutivo de Apple proporciona detalles sobre la rumoreada tecnología de realidad aumentada y el coche autónomo de la empresa

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ofreció este lunes en una entrevista con The New York Times algunos detalles sobre la tecnología de realidad aumentada y el coche autónomo, que supuestamente está desarrollando la empresa de la manzana.

Según informes previos, el gigante tecnológico está trabajando en unos auriculares o gafas de realidad aumentada que podrían ser presentados durante el tradicional evento de la compañía, Worldwide Developers Conference, que se celebrará el próximo mes de junio, pero Apple aún no lo ha confirmado. Por su parte, Cook afirmó a Kara Swisher en la última edición del programa de podcast 'Sway' que no puede "hablar de nada que esté o no en proyecto".

Sin embargo, subrayó que está viendo "el despegue de la realidad aumentada en algunas áreas" –como la salud, la educación, los juegos o el comercio minorista– con el uso de los teléfonos móviles. "Y creo que la oferta será aún mayor en el futuro", declaró Cook, confirmando que esta tecnología es una parte fundamental del futuro de Apple.

En cuanto al coche autónomo, señaló que "va a ser un poco tímido al respecto", pero añadió que, en su opinión, "la autonomía es una tecnología fundamental". "Un coche autónomo es un robot. Y hay muchas cosas que se pueden hacer con la autonomía. Y ya veremos lo que hace Apple. Investigamos muchas cosas internamente", manifestó.

El directivo tampoco reveló si se trata de un automóvil o la tecnología para un automóvil. "Nos encanta integrar 'hardware', 'software' y servicios, y encontrar los puntos de intersección de estos porque creemos que ahí es donde ocurre la magia", dijo. "Nos encanta poseer la tecnología primaria que está alrededor de eso", añadió.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!