Un miembro de la Agencia Europea de Medicamentos afirma que existe conexión entre la vacuna AstraZeneca y la trombosis

El representante del regulador europeo indicó que aún no se sabe con exactitud qué es lo que provoca esta reacción.

Un funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha confirmado la existencia de un "vínculo" entre la vacuna AstraZeneca y los casos de trombosis observados tras su administración, en una entrevista al diario italiano Il Messaggero publicada este martes.

"Ahora podemos decirlo, está claro que hay un vínculo con la vacuna", indicó Marco Cavaleri, jefe de estrategia de vacunas de la EMA, pero agregó que todavía no se sabe con exactitud qué es lo que provoca esta reacción. "Aún tenemos que entender cómo sucede", precisó.

El subsecretario de Sanidad de Italia, Pierpaolo Sileri, dijo, a su vez, que es posible que para mayor precaución la Agencia Europea de Medicamentos indique que para ciertas categorías de población es mejor no usar la vacuna de AstraZeneca, recogen medios locales.

Cavaleri indicó que será necesario realizar más evaluaciones sobre los "diversos grupos de edad" entre los raros casos de formación de coágulos sanguíneos tras la administración de la vacuna. De momento los efectos secundarios adversos se registran principalmente en mujeres menores de 50 años. Según Cavaleri, la edad promedio de los pacientes afectados es de entre 45 y 47 años.

Sin embargo, la EMA insistió la semana pasada en que el vínculo causal con la vacuna no está probado y continúa recomendando a las personas que aprovechen la oportunidad para vacunarse. "La EMA opina que los beneficios de la vacuna AstraZeneca para prevenir el covid-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos de efectos secundarios", dijo la agencia en un comunicado emitido el 31 de marzo.

En marzo, tras "una cuidadosa revisión" de todos los datos disponibles de más de 17 millones pacientes inoculados con ese fármaco en la Unión Europea y el Reino Unido, la farmacéutica AstraZeneca anunció que no encontró pruebas de que su vacuna contra el coronavirus provocara un aumento del riesgo de la aparición de coágulos de sangre. La revisión se efectuó luego de que distintos países pospusieran o limitaran la vacunación con esa fórmula después de aparecer informaciones de que algunas personas desarrollaron trombos tras recibir la dosis.

La compañía subrayó que los resultados "no mostraron evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o trombocitopenia, en ningún grupo de edad definido, género, lote o en ningún país en particular". Por su parte, la portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, indicó que no hay razón para dejar de usar la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca.