Cómo la escasez de un chip de un dólar influye en los precios de las pantallas de televisores y portátiles en todo el mundo

La escasez de un controlador de pantalla, valorado en un dólar, provocó una crisis en la industria mundial de semiconductores, informa South China Morning Post.

La crisis de los chips se debe a varios factores. Fue anticipada por un error de cálculo de las empresas de la industria, que pronosticaron la reducción de los gastos de la sociedad en el marco de la pandemia. No obstante, el confinamiento instó a muchos usuarios a renovar sus dispositivos para trabajar y estudiar de forma remota, lo que incrementó la demanda. De ese modo, la pandemia se convirtió en un 'viernes negro' extendido en línea.

Cabe señalar que la tecnología de producción de estas piezas es obsoleta. Las máquinas especiales que se emplean para el proceso, se están agotando. Mientras tanto, la demanda sigue a ritmos elevados y ya va más allá del ámbito tecnológico. En estas circunstancias los productores no pueden satisfacer las necesidades del mercado.

Además, la expansión de las líneas de fabricación de este componente no tiene sentido económico. Las líneas existentes están ajustadas para obtener rendimientos casi perfectos, lo que significa que se pueden fabricar los controladores de pantalla básicos con menos de un dólar. A su vez, comprar equipos nuevos y comenzar con rendimientos más bajos implicaría gastos mucho más altos.

Otros motivos

Lo que agrava la situación es la falta de vidrio. Los principales fabricantes del material reportaron accidentes en los sitios de producción, incluido un apagón en la fábrica de Nippon Electric Glass Co (Japón) en diciembre del 2020 y una explosión en la planta de AGC Fine Techno Korea (Corea del Sur) en enero pasado. Es probable que la producción siga ralentizada al menos durante el próximo verano, sostuvo Yoshio Tamura, cofundador de DSCC, consultora especializada en la industria.

El conjunto de estos factores ha llevado a la escasez del producto y, en consecuencia, al aumento de los costos de los paneles de visualización de cristal líquido, componentes esenciales para la fabricación de televisores y portátiles, así como automóviles, aviones y una variedad de máquinas.

"Nunca he visto algo así en los últimos 20 años desde la fundación de nuestra empresa", dijo Jordan Wu, director ejecutivo de Himax Technologies Co., proveedor líder de controladores de pantalla. "Todavía no hemos llegado a una posición en la que podamos ver la luz al final del túnel", lamentó.