Argentina registra un nuevo récord de casos de coronavirus en 24 horas, con más de 20.000 contagios

Argentina alcanzó este martes el máximo número de contagios de covid-19 reportado hasta el momento en un solo día, al notificar 20.870 contagios y otras 163 muertes en las últimas 24 horas.

Con estas cifras, suman 56.634 los fallecidos y 2.428.029 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó en su más reciente reporte el Ministerio de Salud.

En medio de la segunda ola de la enfermedad, y tras atravesar un verano con menos limitaciones a la circulación, el Gobierno de Alberto Fernández analiza aplicar medidas para restringir las actividades nocturnas y limitar el transporte público, aunque antes de anunciarlas intentará alcanzar un acuerdo con las autoridades de cada distrito.

Situación #COVID19 en ArgentinaConfirmados: 20.870 | Total: 2.428.029 casos Fallecidos: 163 | Total: 56.634Ocupación camas UTI: 3.642Porcentaje ocupación total camas UTI adulto: - Nación: 57,4%- AMBA: 63,5%Reporte completo🔻https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) April 6, 2021

El país sudamericano continúa mientras tanto con la campaña de vacunación contra el coronavirus, pero no al ritmo planificado por la Casa Rosada debido a la escasez de inoculadores a nivel mundial.

Hasta el momento, fueron aplicadas en el país 4.404.705 dosis de las vacunas Sputnik V, provenientes de Rusia, y la elaborada en China por la farmacéutica Sinopharm.

El pasado sábado, el presidente Alberto Fernández anunció que dio positivo de covid-19 a pesar de haber recibido las dos dosis de la Sputnik V.

Tras la noticia, el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú, responsable del desarrollo del medicamento, recordó en una publicación en Twitter que su antídoto tiene una eficacia del 91,6 % contra los contagios y del 100 % contra los casos graves. Y explicó que "si la infección se confirma y se produce, la vacunación asegura una recuperación rápida sin síntomas graves".

Por su parte, Fernández, afirmó a la prensa que no estaba sufriendo síntomas graves. "La vacuna funciona. Hay que aplicársela. Si no me hubiera vacunado como corresponde, ahora la estaría pasando mal", reconoció.