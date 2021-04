La NASA aclara el origen del inexplicable arcoíris captado por la misión Perseverance en Marte

Una foto tomada por el explorador Perseverance de la NASA en la que se aprecia lo que parece ser un arcoíris sobre la superficie de Marte ha causado conmoción en las redes sociales, donde muchos internautas han intentado explicar el fenómeno, por lo que la agencia espacial ha aclarado el origen del mismo.

En la imagen en cuestión se puede apreciar el desolado suelo marciano coronado por lo que aparentemente es un arcoíris. Ante la gran confusión que causó la instantánea en la Red, la agencia espacial estadounidense explicó que se trata únicamente de un efecto causado por la lente de la cámara del explorador.

"Muchos se han preguntado: ¿Es eso un arcoíris en Marte? No. El arcoíris no es posible aquí. Los arcoíris son creados por la luz que se refleja en las gotas de agua redondas, pero aquí no hay suficiente agua para que se condense, y hace demasiado frío para que haya agua líquida en la atmósfera. Este arco es un destello de la lente", detalló la NASA.

La misión Perseverance tiene como fin la investigación astrobiológica y la búsqueda de signos de vida microbiana antigua en Marte. Además, el róver recolectará muestras de fragmentos de rocas, minerales y polvo que quedan en la superficie marciana y recopilará datos acerca de las condiciones climáticas del Planeta Rojo, allanando el camino a una futura exploración humana de Marte.

