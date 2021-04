El gobernador de Texas exige el cierre de una instalación para niños migrantes después de denuncias de abusos sexuales

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, instó a las autoridades a cerrar una instalación improvisada en el Freeman Coliseum de San Antonio después de las denuncias recibidas por dos agencias estatales de que niños migrantes fueron abusados sexualmente en el lugar.

"Los niños en esta instalación están siendo agredidos sexualmente", dijo Abbott. Además, se reporta que los niños no están siendo alimentados de manera apropiada, no hay suficiente personal para supervisarlos y que los enfermos con el covid-19 no están separados de los demás. "En resumen, esta instalación es una pesadilla para la salud y la seguridad", aseguró.

El político republicano cree que "estos problemas son un subproducto de las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden y la falta de planificación de las consecuencias de esas políticas desastrosas". "La Administración Biden ahora preside el abuso de niños", aseveró.

"Estoy pidiendo al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a los Rangers de Texas que investiguen las denuncias de abusos y negligencia infantil dentro de las instalaciones para niños migrantes Freeman Coliseum. La política de fronteras abiertas de Biden provocó esta crisis. Pido a la Administración que cierre la instalación de inmediato", tuiteó el gobernador, quien exigió trasladar a los niños a instalaciones administradas por el Gobierno federal con suficiente "espacio, personal y recursos para garantizar su seguridad".

Abbott dijo que no estaba claro cuántos niños habían sufrido abusos sexuales, pero calificó las acusaciones, recibidas por la Comisión de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, de "muy creíbles" y aclaró que estas provenían de más de una persona que había estado dentro de las instalaciones, pero no podía dar más detalles.