Renuncia la 'youtuber' oficial de las Fuerzas Armadas mexicanas debido al "acoso laboral" del que era víctima

Alexa Bueno, quien saltara a la fama como el rostro oficial de una campaña de YouTube lanzada por la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) para reclutar a jóvenes, abandonó el Ejército debido al ambiente "tóxico" causado por el "acoso laboral" del que era víctima.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Bueno explicó que presentó voluntariamente su renuncia a las Fuerzas Armadas, la cual fue efectiva a partir del 1 de abril, a consecuencia de las reiteradas conductas inapropiadas de compañeros en su contra.

La exmilitar, quien se desempeñó en el área de redes sociales de la Sedena desde 2017, denunció que "todos los días" algunos de sus compañeros, a quienes no identificó, accesaban a su computadora, le borraban información, documentos y videos, además de invadir su privacidad.

"No tengo la necesidad de estar aguantando cosas que ni siquiera yo he provocado que me sucedan. A las personas que me hicieron todo esto yo les deseo que les vaya súper bien. Necesitaba liberarme de un ambiente tóxico", señaló.

Asimismo, lamentó la falta de respuesta y destacó el desconocimiento de las autoridades correspondientes sobre sus denuncias. "Al final, lo más decepcionante de todo es que yo no me quedé callada, lo hablé y nadie me hizo caso. Fue una decisión muy triste para mí y lo lloré muchísimo. Y me sentí muy decepcionada porque, la verdad, yo considero que faltaban muchas cosas por hacer", apuntó Bueno.

"El día de hoy lamento la baja oficial de la civil Alexa Michelle Sánchez Bueno, ex cabo auxiliar oficinista, una gran efectivo que mostró que a todos los uniformados militares y militarizados se le deben de respetar de fibra", comentó Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, tras la publicación del video.

