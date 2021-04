Alberto Fernández, sobre el toque de queda: "No hay que estar paveando por la calle después de las 12 de la noche"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó a la población a respetar la restricción de circulación nocturna (toque de queda) anunciada este miércoles, para contener el aumento de los contagios y muertes por coronavirus.

"No hay que estar paveando por la calle después de las 12 de la noche", dijo el mandatario, durante una entrevista con la FM Radio Con Vos, en la que señaló que en este punto se ha entendido con Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y opositor a su administración.

En un mensaje a la nación la noche de este miércoles, Fernández dijo que, en medio de la segunda ola de covid-19 en el país, comienza a regir, a partir de este viernes y hasta el 30 de abril, la prohibición de la circulación entre las 00:00 y las 6:00 de la mañana.

Señaló que cada distrito podrá ampliar la franja horaria dispuesta por el Gobierno nacional, de acuerdo a su situación sanitaria.

También anunció el cierre obligatorio de los bares, restaurantes y todo tipo de local nocturno a las 23:00 horas; además, se restringe toda reunión social en domicilios.

Contra los críticos

En la entrevista de este jueves, Fernández también se dirigió a quienes critican la aplicación de las medidas para contener el avance del coronavirus, al alegar que responde a intereses políticos y no a una necesidad sanitaria.

"Ayer un imbécil me llamó dictador. Escucho imbéciles que dicen que los contagios son una solución política, hay que ser un imbécil profundo para decir eso o ser una mala persona. Dicen que hago esto para suspender las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, previo a los comicios de octubre)", manifestó el mandatario.

Y añadió: "Yo estoy del lado de los que cuidan la vida de los argentinos, me voy a dormir en paz [...] No me importa el resultado de una elección, me importa que no se muera más gente".

Este miércoles, Argentina registró 22.039 contagios por coronavirus en 24 horas, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, elevando el número total de infectados a 2.450.068.

El número de fallecidos, por su parte, aumentó a 56.832, al sumar otros 199 decesos en la última jornada.