La insólita teoría conspiracionista de una periodista argentina sobre los hisopados para detectar el covid-19 que ha desatado un escándalo

La periodista argentina Viviana Canosa desató un nuevo escándalo al promover una teoría conspiracionista que asegura que los hisopados son manipulados por los gobiernos para convencer a los ciudadanos de que están enfermos y deben permanecer en sus casas.

"Ayer me contaban Médicos por la Verdad en España que hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, te ponen eso y te va a dar positivo porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado para meterte en tu casa", afirmó la comunicadora de ultraderecha en su programa de televisión.

Las declaraciones de Canosa provocaron una oleada de reclamos en redes sociales, ya que usuarios explicaron que dichos de este tipo no implican el derecho a la libertad de expresión, sino que atentan contra la salud pública y, por lo tanto, ameritan una denuncia judicial o la actuación de oficio por parte de las autoridades.

Desinformar de forma jodida y peligrosa. La especialidad de Viviana Canosa 😡 https://t.co/q9G9yOUuHE — Mariana Carbajal (@Marian_Carbajal) April 7, 2021

La indignación se debe, además, a que Argentina atraviesa el peor momento de la pandemia, ya que, a pesar de que ya fue vacunado el 9 % de la población objetivo, registra más de 20.000 contagios diarios, cifras que superan las que hubo durante el año pasado.

Por esa razón, el presidente Alberto Fernández anunció el miércoles una nueva serie de restricciones que incluyen limitaciones a la circulación, a las actividades nocturnas y al uso del transporte público, veda de eventos públicos masivos y de reuniones sociales en casas, entre otras, que estarán vigentes durante tres semanas con la intención de evitar el colapso del sistema sanitario.

Este español explica muy bien quienes son los chantas de "médicos por la verdad" , la "fuente" de Viviana Canosa. Que dios y A24 la perdonen.... https://t.co/tH7hxAZfmY — Pablo Duggan (@pabloduggan) April 7, 2021

En los últimos años, la periodista se ha especializado en provocar controversias, ya que en medio del debate por el aborto en Argentina llegó a realizar ultrasonidos a embarazadas para mostrar al feto en pantalla gigante en una marcha contra la legalización. El año pasado, el escándalo fue mayúsculo cuando tomó dióxido de cloro en vivo. Y de manera cotidiana suele denunciar intentos de censura y ataques en su contra.

Por otra parte, Médicos por la Verdad, la organización en la que respaldó sus desconfianza sobre los hisopados, es una organización conspiracionista que se ha dedicado a promover la desinformación durante la pandemia.