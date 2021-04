Una tarea de bachillerato sobre los 'falsos positivos' desata la polémica en Colombia y la indignación del uribismo

Toda una polémica se desató en Colombia luego que se conociera que una docente, que imparte Ciencias Sociales en noveno grado de bachillerato, colocara una tarea sobre los 'falsos positivos'.

La investigación que pidió la profesora a sus alumnos generó reacciones a favor y contra. Por un lado, los defensores subrayan que esos hechos deben ser de conocimiento público y no pueden ser olvidados; mientras que los mensajes de indignación llegaron por parte de integrantes del partido de gobierno, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Lo llamados 'falsos positivos' fueron asesinatos perpetrados durante el gobierno de Uribe Vélez por efectivos de la fuerza pública en contra de civiles, a quienes hicieron pasar como falsos guerrilleros caídos en enfrentamientos.

#YoApoyoA Sandra Ximena Caicedo. El uribismo detesta que se enseñe la historia de Colombia. Por eso también quieren eliminar las cátedras en la universidades! No quieren que se generen espacios de debates donde se desarrolle pensamiento crítico. No pasaran! — Diego Andrés (@DiegoA3110) April 8, 2021

De acuerdo a los medios colombianos, la docente que protagoniza la polémica se llama Sandra Ximena Caicedo e imparte clases en la institución educativa Libardo Madrid, de la ciudad de Cali.

Lo que más causó indignación en el Centro Democrático fue que la docente pidiera investigar a sus alumnos sobre la "responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el tema de los falsos positivos".

Reacciones

En Twitter se viralizó la etiqueta: "YoApoyoA", en referencia la profesora Sandra Ximena Caicedo. Uno de los usuarios que la colocó, escribió: "El uribismo detesta que se enseñe la historia de Colombia. ¡Por eso también quieren eliminar las cátedras en la universidades! No quieren que se generen espacios de debates donde se desarrolle pensamiento crítico".

¿Saben que me parece contraproducente de los uribistas en el caso de Sandra Ximena Caicedo? Que ellos juran y dicen que Fecode "adoctrina", pero los mismos uribistas quieren contarle la historia del país a los demás a su antojo. ¿Eso no es acaso adoctrinamiento? ¡Doble moral! — Diego Ardila (@DiegoArdila1489) April 8, 2021

Desde el lado del uribismo también hubo señalamientos contra la docente por el supuesto "adoctrinamiento" político a los alumnos. Un usuario incluso insinuó que la profesora pertenecía a la extinta guerrilla: "¿Será que la docente Sandra Ximena Caicedo milita en los FARComunes?", se preguntó.

Una de las más indignadas fue María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático, que consideró la asignación de "inaceptable". "En un colegio de Cali una profesora usó las actividades académicas para adentrar a sus alumnos, sin la mínima ética profesional ni rigor informativo, en un tema tan delicado y grave como lo son los falsos positivos".

1/3 Inaceptable. En un colegio de #Cali una profesora usó las actividades académicas para adentrar a sus alumnos, sin la mínima ética profesional ni rigor informativo, en un tema tan delicado y grave como lo son los falsos positivos. @Mineducacion@Educacion_Cali@VictoriaBxEpic.twitter.com/7uVXCKcoaN — María del Rosario Guerra (@charoguerra) April 7, 2021

La senadora calificó la tarea como "un claro ejemplo del adoctrinamiento". Y agregó: "No se puede olvidar que las aulas son para educar y no para manipular". De igual forma, pidió al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación de Cali "ponerle la lupa a este hecho", pues considera que la docente "no solo abusa de la autoridad pedagógica propia de cada institución, sino que se aleja bastante del deber ser de la educación en Colombia".

Otra tuitera dijo que el uribismo en el fondo reaccionaba con doble moral y hacían "escándalo" porque "les están hablando a los pelaos (jóvenes) de los falsos positivos".

Los falsos positivos son una historia muy triste de este país y lo que les molesta de que a jóvenes en el colegio se les hable de eso, es que se les va a hablar de igual manera sobre quien dio la orden, no?Por eso el drama con Sandra Ximena Caicedo — A Messy Mess (@DesahogoMixer) April 8, 2021

"Los falsos positivos son una historia muy triste de este país", añadió la usuaria, quien consideró que lo que más le molesta al uribismo es que los jóvenes en el colegio conozcan "quién dio la orden" para esas ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública a civiles desarmados.

Otros casos parecidos

Esta no es la primera vez que en Colombia se presenta un "escándalo" relacionado con el abordaje de docentes sobre la era de Uribe y su legado de falsos positivos, aunque esta última sea una realidad tan inocultable como dolorosa. De acuerdo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre los años 2002 y 2008, hubo 6.402 víctimas de estos hechos.

En septiembre de 2020, otra maestra de noveno grado de la Institución Educativa La Paz en Envigado protagonizó la polémica al enviar a sus alumnos un taller para conmemorar el Día Internacional de la Paz.

El taller tenía 4 puntos: una comprensión de lectura, un crucigrama, pintar una mandala de paloma alusiva a la paz y ver un video. De acuerdo al medio colombiano Blu Radio, la controversia se desató por el crucigrama, que tenía 20 pistas para que el alumno descubriera la respuesta y llenara los cuadros.

La pista 5: Sector político que ha querido frustrar a toda costa el Proceso de Paz en ColombiaPor este crucigrama están crucificando a un profesor en Envigado pic.twitter.com/eNg1NIcauf — Esneyder Negrete (@esnegrete) September 25, 2020

Una de las pistas indicaba: "nombre de quien, siendo presidente, impulsó la debacle de varios sectores de la economía en Colombia y manipuló de manera indebida la Constitución Política". La respuesta a esa pregunta, según la tarea de la maestra, era Uribe.

Otro caso se dio en junio de 2020, en el Colegio Virrey Solis de Bucaramanga, cuando el docente Wilmer Chaparro Suárez, previo acuerdo con estudiantes del último grado de educación media de bachillerato, programó analizar la serie documental "Matarife", donde se expone la presunta responsabilidad de Uribe Vélez en el caso de los 'falsos positivos'.

El docente de undécimo grado tuvo que explicar en un comunicado que el análisis crítico era parte esencial del proceso educativo del ser humano, pues fortalece "competencias como la capacidad creativa, interpretativa, analítica y argumentativa del estudiante", y alegó que "en ningún momento cumple una función dogmática sobre el pensamiento del hombre".

También subrayó que con su trabajo educativo nunca había tenido "algún tipo de consideración especial por favorecer algún ideal político". El profesor se vio obligado a emitir el comunicado en vista del revuelo que hubo en redes sociales cuando se viralizó la asignación.

