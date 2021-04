Cerca de los astros: el día a día al lado de la base espacial rusa de Baikonur

En vísperas de la celebración del 60.º aniversario del primer vuelo espacial, los corresponsales de RT acudieron a la ciudad de Baikonur (Kazajistán) para comprobar que todo habitante forma parte del gran equipo espacial.

En cada casa se puede encontrar a alguien que trabaja para el programa espacial o para áreas relacionadas. Sin embargo, son pocos los que pueden acercarse a la tripulación: médicos, entrenadores, asistentes o conductores.

Vitalia Róschina es peluquera. Por sus manos han pasado decenas de cosmonautas y astronautas e incluso turistas que también viajaban al espacio. "El corte más raro que he tenido que hacer fue cuando afeitaba el pecho al astronauta canadiense, [...] llegó el médico y me dijo que aparte del corte hay que afeitar a este cosmonauta el pecho porque no se le pegaban los sistemas de control, [...] me lo tome con humor. No me preocupé", relató.

Sus padres, su marido y sus hijos, todos están relacionados con el ámbito espacial. Por ejemplo, su hijo mayor forma parte de la brigada de ecologistas. Una de sus tareas principales es recoger los restos del cohete portador que caen tras el despegue.

Serguéi Aksiónov es conductor del centro de preparación de cosmonautas. Contó que los días de lanzamiento son similares: llegan con dos horas de antelación y esperan que salgan los cosmonautas para llevarlos al lugar del despegue. "No tengo nervios, pero la preocupación está presente. Es un momento de mucha responsabilidad", confesó.

En la ciudad de Baikonur, desde muy pequeños, prácticamente todos sueñan con unir su vida al ámbito espacial. Por eso no es de sorprender que, en la escuela, en la universidad, en sus propios hogares o incluso en cada calle, todo les recuerde lo importante que es seguir marcando las hazañas en la órbita.

Muy a menudo en Baikonur se realizan actos conmemorativos que inmortalizan la fama del primer cosmonauta, Yuri Gagarin. El cohete que se lanzará este viernes llevará su nombre para honrar el primer viaje de un ser humano al espacio, que tuvo lugar el 12 de abril de 1961.