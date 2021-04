"La ley es igual para todo el mundo": Noruega multa a su primera ministra por violar restricciones de covid-19

Este viernes, la Policía de Noruega comunicó que Erna Solberg, primera ministra del país escandinavo, fue multada con unos 2.300 dólares por haberse saltado las medidas anticovid impuestas por su propio Gobierno.

"Aunque la ley es igual para todo el mundo, no todo el mundo es igual. Solberg es la principal representante del país y ha explicado en varias ocasiones las decisiones del Gobierno sobre las medidas para frenar la pandemia", señaló el jefe de la Policía noruega, Ole Saeverud, y enfatizó que la multa busca "mantener la confianza pública en las normativas de control de la infección".

El incidente ocurrió a finales de febrero, cuando Solberg y sus familiares se reunieron en la localidad de Geilo, célebre por sus pistas de esquí, para celebrar su 60 cumpleaños. El día 25, según reveló la cadena estatal NRK, 13 miembros de la familia cenaron juntos en un restaurante, a pesar de que las reglas limitan a 10 el número de personas que pueden asistir a un evento privado en un espacio público. Solberg no acudió a la cena porque a última hora tuvo que ir a un hospital por problemas oculares. Sin embargo, al día siguiente, ella y los 13 familiares se reunieron en su apartamento para comer 'sushi'.

"Debería haber conocido mejor las normas", lamentó la política más adelante, en declaraciones con NRK. "La verdad es que no revisé las reglas lo suficientemente bien y, por lo tanto, no me había dado cuenta de que cuando una familia sale junta y tiene más de 10 personas, entonces es en realidad un evento".

Asimismo, en una extensa publicación en su cuenta de Facebook, Solberg admitió que su comportamiento era vergonzoso y reiteró sus disculpas a los ciudadanos noruegos.