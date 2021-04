El astro de MMA Eddie Álvarez es descalificado tras propinarle un brutal golpe en la nuca a su rival y explota en llanto en su esperada vuelta al ring

Eddie Álvarez, excampeón de peso ligero de la UFC y de Bellator MMA, fue descalificado en la ronda inicial de su primer combate en los últimos 20 meses, que se celebró este jueves en Singapur, en el marco de un evento de ONE Championship, y donde se enfrentó al moldavo Iuri Lapicus.

El luchador estadounidense tomó la iniciativa desde el inicio del combate: puso a su rival contra los límites del octágono y de seguidas comenzó a lanzarle derechazos a la cabeza. Uno de los golpes impactó directamente en la nuca de Lapicus –lo que está prohibido en la disciplina– después que el arbitró diera por terminada la pelea, por lo que sancionó al también llamado 'Underground King'.

En una posterior conferencia de prensa, Álvarez insistió en que no está de acuerdo con la decisión del árbitro Justin Brown, puesto que ganó el combate "de forma justa", y exigió que se anule su derrota por descalificación.

"No veo cómo podría no ser anulada. No desacredito a nadie por lo que sucede dentro de esa jaula. Al árbitro, al juez, nada de eso", apuntó el deportista. "Las emociones son altas y hay que tomar decisiones en una fracción de segundo. Creo que [hay que ver] la repetición y después que todo el mundo vuelva a mirar, verá que todo se hizo correctamente. He ganado limpiamente".

Según dijo, los medios estadounidenses y los fanáticos están "indignados", de manera que les pide "respetuosamente" que vuelvan a ver el video del combate y ayuden a anular esa decisión.

Además, Álvarez subrayó que "lo único que importa ahora es la seguridad" de Lapicus, que fue trasladado a un hospital después del combate, pero dado de alta al día siguiente. "Los resultados de su tomografía computarizada aún no se tienen, pero está en condición estable. Sus signos vitales son buenos", comunicó este viernes la empresa asiática de artes marciales mixtas.

