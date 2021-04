Boxeadora invicta que llegó al pesaje en ropa interior pierde la pelea, termina con un ojo destrozado y sin título mundial

Este sábado la australiana Ebanie Bridges y la británica Shannon Courtenay se enfrentaron por el título mundial del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Tras una intensa pelea de 10 asaltos, Bridges sufrió la primera derrota de su corta carrera y la europea se llevó el cinturón vacante por decisión unánime de los jueces, reporta Sky News.

Courtenay no la tuvo fácil. Su contrincante lució más fuerte y constante en los primeros asaltos, pero la vencedora supo aprovechar las oportunidades, y a la mitad de la pelea conectó un golpe que dejó a Bridges con una terrible hinchazón en el ojo izquierdo. Esta se negó a rendirse a pesar de que su ojo se cerró casi por completo.

La australiana recibió gran castigo en el noveno episodio, que fue determinante, y en una decisión controversial su esquina la dejó seguir pese a la lesión. Aguantó y se defendió hasta el final, aunque los números no la favorecieron. "No obtuve la victoria, pero luché con todo mi corazón. No pude ver en las últimas tres rondas, pero no me rendí", afirmó Bridges.

En la previa al combate las boxeadoras tuvieron roces e intercambiaron insultos, pero se abrazaron y demostraron gran actitud deportiva y respeto mutuo luego de anunciada la ganadora. "Boxeé mejor, tengo golpe y conecté mi 'jab' siempre. Ella solo trató de noquearme. Mi 'jab' me hizo ganar la pelea. Su ojo lo demuestra", comentó al final Courtenay.

Pesaje polémico

Un día antes de subir al cuadrilátero, Bridges fue noticia por someterse al pesaje oficial en ropa interior, algo que fue criticado por muchos y calificado por su rival de "falta de respeto" al deporte. Según la australiana, saliendo en lencería buscaba atraer más público a la pelea y hacia el boxeo femenino, que "necesita más ojos". "Si podemos conseguir que la mayor cantidad de gente posible vea la pelea, entonces Shannon y yo podemos mostrarle a un mayor número de espectadores que las mujeres pueden pelear", argumentó en una entrevista.

"Puedo entender por qué [Ebanie] dice que quiere tener más ojos en el deporte, pero yo quiero tener más espectadores por las razones correctas. Tengo una hermana de 14 años, mis entrenadores tienen hijas. Quiero ser un buen modelo a seguir y mostrarles que el trabajo duro y la motivación te llevan aquí, no hacer alarde de tu cuerpo", respondió Shannon.

Con el resultado de ayer, Courtenay alcanzó su séptima victoria en ocho peleas como profesional. Su única derrota fue en agosto del año pasado contra Rachel Ball, a quien podría enfrentar a continuación. Entre tanto, Bridges terminó con un récord de 5-1-0.

