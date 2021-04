"Si no estamos en la boleta, no hay elección": Félix Salgado desafía a la autoridad electoral por retirarle la candidatura a gobernador de Guerrero

Simpatizantes del partido político Morena, al que pertenece el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cercaron este domingo la sede del Instituto Nacional Electoral de México (INE) para protestar por la retirada de la candidatura de Félix Salgado a gobernador del estado de Guerrero y la de Raúl Morón para el estado de Michoacán.

El INE retiró la candidatura de Salgado debido a que presentó un informe de precampaña fuera de plazo. La fuerza política protestó por esta decisión, al igual que Salgado, que ha defendido que "tiene derecho a ser votado".

A Félix Salgado Macedonio lo apoya el pueblo de Guerrero y millones de mexicanos, a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama los apoyan solamente los que saqueaban a México. pic.twitter.com/Q3mO2lFPCh — miguel angel gutierrez (@MigeGs58) April 11, 2021

Además, Salgado, en un mitin en la sede del INE, ha amenazado con que si las autoridades electorales confirman la suspensión de su candidatura "no habrá" elecciones en Guerrero el próximo 6 de junio. "Si no estamos en la boleta, no hay elección", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Morena, Mario Delgado, ha sostenido que permanecerá frente al INE, institución a la que ha calificado de "cueva de ladrones", hasta que se resuelva la situación tanto de Salgado como de Morón. Ha asegurado que se pretende "robar" lo que no se puede ganar en las elecciones.

Agradezco a mi hermano y líder @mario_delgado, por su apoyo solidario en nuestra lucha.Daremos la batalla hasta el último momento, para que se respete la voluntad del pueblo. https://t.co/4TdjLN08pb — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) April 7, 2021

Félix Salgado Macedonio partió el sábado desde Acapulco hacia Ciudad de México acompañado de una caravana de 50 autos. Antes de salir, advirtió que los consejeros del INE tienen que tener en cuenta su derecho de votar y ser votado y sostuvo que estaba dispuesto a aceptar una sanción como una multa o una amonestación pública, pero no la retirada de su candidatura.

Durante su recorrido hizo paradas en Chilpancingo e Iguala, ciudades en las que se incorporaron más seguidores a la marcha, algunos de los cuales ya participaron en el primer plantón que protagonizaron ante la sede del INE la semana pasada, tras conocerse su decisión con respecto a la candidatura de Salgado.

Una candidatura polémica

La candidatura de Félix Salgado ha estado envuelta en la polémica desde que se conoció que se volvería a presentar a las elecciones para gobernador de Guerrero. El movimiento feminista mexicano ha sido muy activo en criticar que el partido de López Obrador le mantuviera en las boletas, después de las graves acusaciones recibidas.

Salgado fue denunciado por una mujer que le acusó de haberla violado en 1998, cuando ella tenía 17 años, delito que ya ha prescrito. También ha sido acusado por una trabajadora del diario La Jornada de Guerrero por una violación que habría tenido lugar en 2016; por una exfuncionaria del Ayuntamiento de Acapulco y una escritora que dijeron haber sido víctimas de acoso; y por una militante de Morena que denunció un abuso sexual cometido en 2017.

Sin embargo, no han sido estas acusaciones las que le han sacado de la carrera electoral. El 25 de marzo el INE decidió retirar su candidatura, con siete votos a favor y cuatro en contra, por no entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña.

El martes se reunirá el Consejo General del INE para reformular las sanciones contra los dos aspirantes de Morena o confirmarlas, según el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que indica que el Instituto debe evaluar nuevamente la sanción impuesta a Félix Salgado.