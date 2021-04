Polémica en Brasil por la publicación de un audio entre Bolsonaro y un senador sobre una investigación relacionada a la gestión de la pandemia

Un senador brasileño publicó una conversación con el presidente Jair Bolsonaro, vinculada a una investigación sobre la gestión del Gobierno en la pandemia, lo que ha provocado gran revuelo en el país suramericano.

En los audios, divulgados por el senador Jorge Kajuru, se escucha a Bolsonaro calificando de "mierda" al legislador Randolfe Rodrigues e incluso amenaza con golpearlo.

Rodrigues pidió abrir una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para analizar la actuación del Gobierno, y la semana pasada fue autorizada de manera provisoria por el juez Luis Roberto Barroso.

ATENÇÃO BRASIL!!! PRESIDENTE BOLSONARO E SENADOR KAJURU TEM UMA CONVERSA CLARA E HONESTA!!! TENHO HISTÓRIA E NÃO ACEITO CPI COVID POLÍTICA E REVANCHISTA! ALESSANDRO, E EU QUEREMOS INVESTIGAR GOVERNADORES E PREFEITOS TAMBEM!!! OUÇAM E COMENTEM SEM PARAR.https://t.co/VZMRc5TTxx — Senador Kajuru (@SenadorKajuru) April 11, 2021

"Es inaceptable la amenaza de agresión de Bolsonaro a Randolfe. El presidente del país hablando de pegarse con un senador de la República es un crimen. ¿Qué vendrá luego? ¿Amenaza de muerte?", preguntó la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann.

"Crimen de responsabilidad"

Durante el diálogo divulgado, el mandatario también exige la destitución de algunos jueces del Supremo Tribunal Federal (STF). "La conversación sobre la CPI del covid-19 es otro crimen de responsabilidad de Bolsonaro, que intenta atacar a los jueces de la Suprema Corte en una conspiración para librase de los crímenes sanitarios que cometió y culpar a los gobernadores y alcaldes", destacó Hoffmann.

En la conversación, el presidente pide a Kajuru que se incluya en la investigación a los alcaldes y gobernadores de lo estados, a quienes acusa de desviar fondos públicos. Bolsonaro argumenta que de otro modo la CPI solo se centrará en el Gobierno y, en concreto, en el exministro de Salud, Eduardo Pazuello, ya investigado por su gestión de la pandemia.

"Si no se amplia, la CPI solo escuchará a Pazuello para elaborar un informe sucio. Hay que hacer del limón una limonada", destacó.

Este lunes, el presidente condenó ante un grupo de seguidores la publicación de la conversación. "Fui grabado en una conversación telefónica, ¿a qué punto hemos llegado en Brasil?", preguntó a la salida del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial. Sin embargo, poco después, el senador concedió una entrevista a una radio local en la que afirmó que había comentado al presidente que publicaría los audios y este no se opuso.

Por su parte, el presidente del Frente Nacional de Alcaldes, Jonas Donizette, dijo que no tener problemas con ser incluído en la investigación. "Por nuestra parte, no hay problemas. No estamos preocupados, porque casi todas las alcaldías tienen por obligación una web de transparencia", declaró.

Donizette lamentó los ataques de Bolsonaro contra los alcaldes y gobernadores. "No ayuda en absoluto (...) el enemigo común es el virus", enfatizó.

Desde que comenzó la pandemia, el país ya registra más de 353.000 muertes por covid-19 y 13,4 millones de contagios.