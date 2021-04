Polémica en 'zona roja': Ibrahimovic fue visto en un restaurante de Milán que debía estar cerrado por la pandemia (FOTOS)

Desde el local afirmaron que se trató de una reunión de amigos y que no comieron en el lugar.

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic quedó envuelto en una polémica luego de que se publicaran fotos en las que se lo ve junto a un grupo de personas en un restaurante de Milán, todas ellas sin barbijo, pese a que estos locales debían estar cerrados al encontrarse la ciudad entre las denominadas 'zonas rojas' de la pandemia en Italia, publicó Fanpage.

Las imágenes fueron tomadas el domingo 11 de abril al mediodía en el restaurante Tano passami l'olio, propiedad de Tano Simonato, amigo personal de Ibrahimovic, y, según trascendió, cada comensal gastó 300 euros. Aunque en las fotografías publicadas no se ven platos de comida, sí aparecen copas de vino sobre la mesa.

Sin embargo, el propio Simonato manifestó que en el lugar no se violó ninguna norma, ya que se trató de una reunión de negocios y no almorzaron.

🇸🇪 @Ibra_official violó ayer las reglas anti covid de la "zona roja" de Lombardía haciendo que le abrieran un restaurante➡️ El jugador ha ignorando las restricciones que impiden que todos los restaurantes puedan atender a los clientes en las mesas📸 https://t.co/7Rj1aWpk1wpic.twitter.com/nL6O9fgeoG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 12, 2021

"Ibra, Ignazio (Abate, exjugador del Milán) y otro gran amigo vinieron a verme, estuvimos un par de horas y se fueron a casa. No comieron aquí, solo tomamos una copa de vino", explicó el dueño del restaurante, que agregó: "Fue algo entre amigos, normal, somos amigos y nos vemos de vez en cuando si no vemos a otros amigos". Luego, Simonato se enojó por las consultas de un periodista de Fanpage y se quejó por las restricciones que impedían el normal funcionamiento de los restaurantes.

Lombardía, región en la que se encuentra Milán, se encontraba entre las 'zonas rojas' de Italia debido al impacto de la pandemia. Sin embargo, luego de estar 28 días bajo un confinamiento estricto, a partir del lunes 12 de abril pasó a 'zona naranja', lo que permite la apertura de comercios y el retorno parcial y escalonado a las aulas.

Las únicas cuatro regiones de Italia que permanecen con la clasificación más complicada son Campania, Puglia, Valle d'Aosta y Cerdeña.

Contagio y campaña de prevención

A fines de septiembre del año pasado, Ibrahimovic confirmó que se había contagiado de coronavirus. "El covid-19 tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea", declaró entonces. Semanas después, grabó un anuncio que formó parte de una campaña de prevención en Lombardía.

"El virus me desafió y lo vencí. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus", dice el futbolista en el video. "Usa la cabeza y respeta las reglas: distanciamiento y mascarilla siempre. Venceremos", agrega antes de ponerse un cubreboca mientras mira a cámara.