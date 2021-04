Por primera vez muestran a John Lennon cantando su famosa 'Give Peace a Chance' unos días antes de su estreno oficial (VIDEO)

En el canal oficial de John Lennon en YouTube fue publicado este martes, por primera vez, un video de la famosa canción 'Give Peace a Chance' (Démosle una Oportunidad a la Paz), que el artista interpreta junto con su esposa, Yoko Ono. Se trata de la primera grabación conocida de esa pieza.

"Todo el mundo habla de revolución, masturbación, estreñimiento (...) eh (...) masturbación, tarta, tarta de chocolate (...) eh (...) falsa, tarta, gafas, pases", murmura Lennon indistintamente en un momento determinado.

La cinta fue grabada por el camarógrafo del ex Beatle, Nic Knowland, y el sonidista Mike Lax, en un hotel de las Bahamas el 25 de mayo de 1969. Unos días después se produjo el estreno oficial de la canción en Montreal (Canadá), en el marco de la así llamada encamada por la paz de John y Yoko. Fue un acto de protesta no violenta contra la guerra como tal y, en particular, para promover la paz en el contexto de la guerra en Vietnam. La famosa pareja buscaba acaparar la atención mediática para presionar al entonces presidente de EE.UU., Richard Nixon.

Se trata del segundo video por largo tiempo inédito que se hace público en ese canal. Así, el 1 de abril fue compartida una cinta grabada en la casa de Lennon y Ono en 1968. La actual publicación de un contenido desconocido hasta ahora se realiza en vísperas del lanzamiento, el próximo 23 de abril, de la reedición del álbum 'John Lennon/Plastic Ono Band'. Calificado de antemano como una colección histórica, constará de ocho discos con 159 pistas remezcladas y remasterizadas.