López Obrador se aplicará la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 la próxima semana

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que la semana que viene se aplicará la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19, tras recalcar que las autoridades sanitarias de su país han determinado que "es mucho mayor el beneficio" de ese fármaco "que las reacciones adversas".

"Yo me voy a vacunar la semana próxima. Es que yo enfrenté el covid-19 y los médicos me recomendaron que no lo hiciera pronto porque tengo anticuerpos", explicó el presidente mexicano, quien adelantó que lo hará en la sede del Palacio Nacional "para que la gente mayor que tiene sus reservas, pueda irse convenciendo" de la importancia de aplicarse la vacuna.