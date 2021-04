Instagram pone a prueba a sus usuarios para determinar si quieren saber u ocultar el recuento total de los 'me gusta' en cada publicación

A manera de prueba, Instagram permitirá a algunos de sus usuarios decidir si quieren saber o prefieren ocultar el recuento total de los 'me gusta' recibidos por sus publicaciones y las de otras personas a las que siguen, informó este martes la agencia AP.



Con esa medida, un grupo aleatorio de usuarios podrá ver la cantidad de 'likes' acumulados o, por el contrario abstenerse y disminuir así el estrés que suponen las redes sociales para alguna gente. En cualquier caso, los comentarios seguirán estando disponibles.

En la misma senda

Facebook, propietaria de Instagram, implementará una prueba similar en las próximas semanas, según lo comunicó a TechCrunch.

"Estamos probando esto en Instagram para empezar, pero también exploramos una experiencia similar para Facebook", explicó un portavoz de la compañía matriz. "Aprenderemos de esta nueva pequeña prueba y pronto tendremos más para compartir", añadió.

Por su parte, Instagram no detalló cuánto tiempo durará su ensayo o si la función se podría desplegar de manera más amplia ni cuándo. En noviembre de 2019, Instagram lanzó a nivel global una prueba de eliminación de los 'me gusta' que reciben las fotos y los videos de los usuarios. Y si bien algunos internautas dieron la bienvenida a esa función, otros, incluidos no pocos 'influencers', se mostraron preocupados.

¿Qué opinan los usuarios?

Facebook, que en ese momento no dio a los usuarios la opción de ver 'likes' o prescindir de ellos, indicó entonces que la iniciativa perseguía que los seguidores se concentren en el contenido de las publicaciones y no en su popularidad, para que además la experiencia de cada quien fuese menos estresante y competitiva.

"Algunas personas encontraron esto beneficioso, pero otras querían ver los recuentos para poder rastrear lo que es popular", explicó Instagram en un comunicado. Asimismo, la empresa adelantó que está analizando los comentarios de la prueba anterior para diseñar la nueva función.

El mes pasado, un fallo técnico ocultó los 'me gusta' de las publicaciones de muchos usuarios en Instagram, en lo que la plataforma calificó como un "error" mientras experimentaba con la posibilidad de eliminar los 'likes' para siempre. Numerosos 'influencers' reaccionaron con pánico.

