Rusia promete seguir respondiendo con sanciones a las medidas restrictivas de EE.UU.: "No se trata de que sean 'dolorosas', sino de reciprocidad"

Rusia seguirá respondiendo con sanciones a las medidas restrictivas de EE.UU., declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El vocero destacó que lo más importante aquí no es cuán dolorosas son las restricciones, sino su reciprocidad. "El asunto es que no comenzamos este intercambio de sanciones. Ustedes saben que es una táctica favorita de EE.UU. No estamos de acuerdo con ella, no la aceptamos, pero el principio de reciprocidad es una constante absoluta aquí y, sobre la base de esta reciprocidad, se adoptaron las decisiones que ustedes mencionaron", afirmó Peskov, al ser preguntado sobre cuán dolorosa será la respuesta de Rusia a las sanciones estadounidenses.

"Estas decisiones seguirán siendo adoptadas. Se tomarán medidas apropiadas respecto a EE.UU. cada vez que esta política de sanciones continúe", agregó.

Sanciones de EE.UU.

La semana pasada, el presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó un decreto por el cual su país impone nuevas sanciones a Rusia debido a las presuntas "acciones de su Gobierno y servicios de inteligencia contra la soberanía e intereses estadounidenses".

Esas medidas punitivas incluyen la deportación de 10 empleados de la Embajada rusa en Washington D.C. y apuntan a 16 entidades y 16 individuos, que estarían implicados en la supuesta injerencia rusa durante las últimas presidenciales que EE.UU. celebró en noviembre de 2020.

Reacción de Moscú

El Ministerio de Exteriores de Rusia publicó el pasado viernes una lista de medidas en respuesta a las sanciones de EE.UU. Estas medidas incluyen la expulsión de 10 diplomáticos de la Embajada estadounidense en Moscú, "en una cantidad proporcional a la acción llevada a cabo por las autoridades estadounidenses contra los diplomáticos rusos", según la Cancillería.

Además, el Ministerio limitará la práctica de viajes de corto plazo no controlados por empleados a las representaciones diplomáticas del país norteamericano en Rusia realizados para asegurar el funcionamiento de las misiones. El otorgamiento de los visados correspondientes a este tipo de funcionarios se reducirá al mínimo, hasta 10 personas por año sobre la base de la reciprocidad.

Asimismo, las actividades de fondos y ONG estadounidenses controladas por el Departamento de Estado de EE.UU. y otras estructuras estatales del país norteamericano que se entrometan en la política exterior rusa serán suspendidas.

