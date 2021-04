Desde el Pentágono afirman que EE.UU. no tiene datos sobre ninguna conexión entre las bajas en Afganistán y las acusaciones a Rusia

El año pasado, un artículo de The New York Times acusó "sin fundamento" al Gobierno ruso de sobornar a los talibanes para que asesinaran a soldados estadounidenses en Afganistán.

Washington no tiene información que confirme el posible vínculo, reportado el año pasado por The New York Times, entre las pérdidas de integrantes de las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán y las acusaciones de que Rusia podría haber pagado recompensas a los militantes por atacar a las fuerzas de la coalición, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa este lunes.

Al mismo tiempo, Kirby afirmó que los representantes del Departamento de Defensa de EE.UU. no han contactado recientemente con sus colegas rusos sobre el tema.

"No conozco ningún vínculo específico entre las bajas de los militares estadounidenses en Afganistán y esta idea. No estoy al tanto de ningún vínculo. Y quiero que quede claro al respecto. Y tampoco estoy al tanto de ningún contacto específico con el Ejército ruso sobre el tema", indicó el vocero.

A finales de junio, The New York Times publicó un controvertido artículo que aseguraba, citando fuentes anónimas de inteligencia, que el Kremlin había ofrecido una recompensa a combatientes talibanes para que asesinaran a soldados de la coalición encabezada por EE.UU. en Afganistán.

Tanto el exmandatario norteamericano Donald Trump como los miembros de su Administración y de la comunidad de inteligencia de EE.UU. desmintieron estos informes. Por su parte, la Embajada rusa en EE.UU. calificó de "noticia falsa" y de acusación "sin fundamento" el artículo, señalando que los autores de la publicación "obviamente carecen de información sobre la cooperación entre Rusia y EE.UU." en el proceso de paz afgano.

Retirada de tropas

Además, Kirby reiteró el compromiso de EE.UU. para retirar sus tropas del país. "Estamos retirando a todo el personal militar estadounidense de Afganistán y lo haremos para principios de septiembre. [Retiraremos a] todos con la excepción de los que se van a necesitar para proteger la misión diplomática en Afganistán", declaró.

Anteriormente, el presidente Joe Biden anunció que planea comenzar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en mayo y completarla el 11 de septiembre de 2021. La operación estadounidense en ese país ha estado en curso desde octubre de 2001 y se ha convertido en la campaña militar en el extranjero de mayor duración en la historia de EE.UU.