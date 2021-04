Duterte asegura estar dispuesto a enviar buques de guerra al mar de la China Meridional para reclamar derechos sobre recursos petrolíferos

Este lunes, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró estar dispuesto a enviar embarcaciones militares al mar de la China Meridional para reivindicar los reclamos del país sobre sus recursos petroleros y mineros contenidos en aguas disputadas con Pekín, recogen medios locales.

Durante su alocución, el mandatario señaló que su Gobierno hará lo necesario para hacer valer los reclamos sobre los recursos contenidos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, la cual fue reconocida por un tribunal de arbitraje internacional en 2016.

Asimismo, Durterte advirtió que Filipinas no puede hacer nada para terminar con la presencia china en su ZEE; sin embargo, aseguró estar listo para luchar y reclamar los minerales e hidrocarburos en caso de que China comience a explotarlos.

"Ahora no me interesa tanto la pesca. No creo que haya suficiente pescado para discutir. Pero cuando empecemos a minar, cuando empecemos a obtener […] nuestro petróleo, en ese momento enviaré mis barcos grises allí para reclamarlo", comentó el presidente filipino, citado por Reuters.

Las declaraciones de Duterte vienen semanas después de que su Administración presentara reclamos diplomáticos por el avistamiento de construcciones "ilegales" y la presencia en marzo de más de 200 embarcaciones pesqueras chinas frente a una de las islas Spratly, un archipiélago que es reclamado por Filipinas, Malasia, Brunéi, Vietnam y China.

Las crecientes tensiones entre Filipinas y China han llevado a Manila y a Washington a retomar ejercicios navales en el mar de la China Meridional, actividades que fueron respaldadas por una advertencia del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, a Pekín, en las que recalcó que cualquier ataque contra las Fuerzas Armadas, embarcaciones o aviones de Filipinas en el Pacífico activará el Tratado de Defensa Mutua entre EE.UU. y Filipinas.