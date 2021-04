Florentino Pérez no descarta acortar los partidos de fútbol: "Tenemos que cambiar algo si queremos que siga viviendo"

El presidente del Real Madrid y de la recién creada Superliga, Florentino Pérez, se mostró abierto a la iniciativa de acortar la duración de los partidos de fútbol. Así lo manifestó este lunes en una entrevista exclusiva en el programa 'El Chiringuito' del canal español La Sexta.

"Es una realidad. La Play, las plataformas... Lo consumen los jóvenes. Dicen que el partido se les hace muy largo. Tenemos que cambiar algo si queremos que el fútbol siga viviendo", señaló. Desde su punto de vista, es necesario actualizar las reglas y los formatos del deporte rey para colmar las expectativas de las nuevas generaciones. Como buen ejemplo de esta política Pérez citó las reformas de los torneos europeos en el siglo XX.

"Si los jóvenes dicen que es muy largo el partido, no aguantan el partido entero, […] o no tiene suficiente interés, habría que cortar los partidos, no lo sé. Pero algo pasa, ¿no? Si el partido tiene suficiente interés pues es lo que hay que hacer. Hay otros partidos que yo no soy capaz de aguantarlos, se lo digo de verdad", explicó. A su juicio, la creación de una liga más competitiva con más partidos atractivos podría revivir el interés de los aficionados.

Pérez también ofreció explicaciones sobre la Superliga, nueva competición que reúne a 12 grandes clubes del fútbol europeo y que, tras el anuncio de su creación, ha generado disparidad de opiniones y se ha convertido en blanco de críticas. El presidente del torneo habló de la necesidad del fútbol de "evolucionar" y adaptarse a los tiempos actuales para hacerlo "más atractivo a nivel mundial".