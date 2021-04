República Checa intenta con "sus acciones imprevisibles" parecerse a EE.UU., afirma el Kremlin en medio de las tensiones con Praga

Moscú considera "infundadas" y "destructivas" para las relaciones bilaterales las acusaciones de que Rusia estuvo implicada en las explosiones de varios depósitos militares en 2014 en República Checa, afirmó este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Ciertamente, consideramos que ese comportamiento de Praga es absolutamente infundado. Lo consideramos destructivo desde el punto de vista de las relaciones bilaterales. Creemos, por supuesto, que la línea de Praga carece de todo sentido común", declaró durante una conferencia de prensa, informa la agencia Interfax.

Además, el vocero señaló que la República Checa intenta con "sus imprevisibles acciones agresivas" parecerse a "sus compañeros mayores del otro lado del océano", en referencia a Estados Unidos. "Hay una sensación así", añadió.

Peskov detalló que el presidente Vladímir Putin no tiene previsto hablar con las autoridades checas para tratar el tema de la escalada tenciones en las relaciones bilaterales y la expulsión mutua de diplomáticos. "No, no hay tales planes", dijo.

Creciente tensión

Rusia y la República Checa se encuentran inmersas en una disputa diplomática iniciada por Praga, que el pasado sábado anunció la expulsión de 18 diplomáticos rusos bajo la sospecha de que trabajaban para los servicios de Inteligencia de Moscú, y a los que acusan de estar implicados en las explosiones que tuvieron lugar el 16 de octubre y el 3 de diciembre de 2014 en unos depósitos militares situados en la localidad de Vrbetice.

Moscú, por su parte, rechaza todas las acusaciones y respondió a las acciones de Praga declarando personas no gratas a 20 empleados de la Embajada de la República Checa en Moscú. Tras cumplir con esta exigencia, un total de cinco diplomáticos permanecen en la Embajada checa en la capital rusa.