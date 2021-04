Contagios, muertes y vacunación: los tres gráficos que muestran el impacto de la nueva ola de coronavirus en cada país de América Latina

América Latina enfrenta desde hace algunas semanas una segunda ola de la pandemia del coronavirus, mientras en algunos de los países avanza el proceso de inmunización.

Varios países ya han detectado casos y transmisión comunitaria de variantes más agresivas del covid-19, como la brasileña y la británica, así como la sudafricana y la neoyorquina.

El país más golpeado en la última semana, en relación con su población (3,47 millones de habitantes), es Uruguay. Según el sitio web Our World in Data, de la Universidad de Oxford, que publica datos sobre el avance de la pandemia en el mundo, en los últimos siete días —del 13 al 20 de abril— esta nación suramericana registró una tasa de 818,26 casos positivos de coronavirus al día por cada millón de habitantes.

Según el Ministerio de Salud Pública, Uruguay acumulaba hasta el martes 169.327 casos de coronavirus, 19.897 más que siete días atrás.

A Uruguay le sigue Argentina (con una población de 45,2 millones), con una tasa de 520,34 casos diarios por cada millón de habitantes en los últimos siete días. Hasta el martes, la cartera de Salud contabilizó 2.743.620 diagnósticos positivos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, que son 164.620 más que el 13 de abril.

Mientras, Chile (19,12 millones de ciudadanos) tiene una tasa de 354,81 casos por día en la última semana por cada millón de habitantes. El 20 de abril, el Ministerio de Salud reportó que se habían registrado 1.136.435 contagiados desde marzo de 2020; en la última semana han dado positivo 47.725 personas.

Entre los primeros 10 países de la región que han visto incrementada su tasa de contagios en la última semana, en relación con su población, también están Colombia, Paraguay, Brasil, Perú, Costa Rica, Guyana y Ecuador.

Colombia, que contabiliza la situación actual como su tercer pico de la pandemia, actualmente registra su tasa más alta de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), con 77,38 %, según el último reporte del Ministerio de Salud, que indicó que se trata de 6.233 personas entre casos confirmados y sospechosos de covid-19 y 3.488 por otras patologías. El pasado 1 de abril, este índice estaba en 61,79 %. La situación es más preocupante en Medellín, donde este martes llegó a 99 % el número de estos espacios de internación ocupados.

Brasil sigue siendo el país que registra las cifras más altas a diario; por ejemplo, en la última semana ha detectado 443.082 contagios; sin embargo, es la nación más poblada de la región, con 212,56 millones de habitantes.

En Ecuador, el propio ministro de Salud, Camilo Salinas, ha confirmado que existen listas de espera en todo el país de pacientes que buscan acceder a una cama UCI, siendo Quito la ciudad más golpeada en esta nueva ola, de la que tampoco escapa Guayaquil —la más afectada al inicio de la pandemia—.

Al listado de estos 10 primeros países le siguen Bolivia, con 91,69 contagios diarios por cada millón de habitantes en la última semana; Honduras (82,34), Surinam (78,90), Guatemala (74,78), Panamá (72,77), Venezuela (44,03), México (27,50), El Salvador (22,80) y Belice (19,76).

Decesos por covid-19

Uruguay también está a la cabeza en la tasa de muertes por coronavirus, de acuerdo a su población, en la región.

En la última semana, la tasa promedio de muertes diarias es de 17,56 por cada millón de habitantes. El Ministerio de Salud Pública informó el martes 20 de abril que han fallecido 2.022 personas con diagnóstico de covid-19, son 427 más que las registradas hasta el 13 de abril.

En el índice de fallecidos, Brasil ocupa el segundo puesto en la región, con una tasa promedio de 13,16 muertes por día en la última semana por cada millón de ciudadanos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (CONASS), hasta el martes el gigante suramericano acumulaba 378.003 decesos por la pandemia, 19.578 más que una semana atrás.

En tercer puesto está Perú, con 10,68 decesos por covid-19 diarios del 13 al 20 de abril por cada millón de habitantes. La cartera de Salud informó el martes que en el país han muerto 57.954 personas por el covid-19 y solo en la última semana se han producido 2.465 de estas muertes.

Muy cerca está Paraguay, de 7,13 millones de habitantes, con una tasa promedio de muertes diarias la última semana de 9,85 por cada millón de ciudadanos. En el reporte del Ministerio de Salud del pasado martes, se informó sobre 5.470 fallecidos durante toda la pandemia, de los cuales 492 murieron en la última semana.

A estos países le siguen Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, México y Guyana, entre los 10 países con la tasa más alta de muertes al día por cada millón de habitantes en la última semana.

También están Bolivia, con 2,44 decesos diarios en los últimos siete días por cada millón de ciudadanos; Guatemala (1,77), Costa Rica (1,68), Honduras (1,49), Surinam (0,97), Venezuela (0,65), Panamá (0,63) y El Salvador (0,55).

¿Qué se está haciendo para frenar los contagios?

En algunos países avanza el proceso de vacunación. Los tres países que en la última semana han registrado la tasa más alta de contagios diarios por millón de habitantes, que son Uruguay, Argentina y Chile, también lideran el proceso de inmunización en la región.

Chile es la nación que más ha vacunado. Según el sitio web Our World in Data, este país ha aplicado la medicina contra el covid-19 al 40,69 % de su población hasta el pasado 19 de abril. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, hasta ese día 7.777.919 personas fueron vacunadas, de las cuales 5.574.683 completaron su proceso de inmunización, con las dos dosis requeridas del fármaco.

Uruguay, por su parte, ha vacunado a 31,14 % de su población hasta martes 20 de abril; mientras en Argentina el porcentaje de vacunados es de 12,44.

Entre los primeros 10 países que más han vacunado también están Brasil, El Salvador, Costa Rica, México, Belice, Panamá y Guyana.

A ellos se suman Surinam, con 5,90 % de su población inmunizada; Colombia (5,26 %), Bolivia (3,31 %), Perú (2,26 %), Ecuador (2,14 %), Paraguay (1,06 %), Venezuela (0,88 %), Guatemala (0,87 %) y Honduras (0,56 %).

Desde finales de marzo, en Chile entre el 80 y 90 % de la población ha estado confinada —varía de acuerdo al esquema 'Paso a Paso' del Gobierno— para contener esta segunda ola de coronavirus.

En Argentina, el pasado viernes 16 de abril entraron en vigor algunas restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como la prohibición de la circulación nocturna entre las 20:00 y las 06:00; se suspendieron las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados y las actividades comerciales cerrarán a las 19.

Entretanto, en Uruguay algunas actividades, como las clases, están suspendidas; sin embargo, el Gobierno de Luis Lacalle Pou sigue apelando a la "libertad responsable" y no ha decretado un confinamiento obligatorio. A finales de marzo, el mandatario reconoció que el país vive un momento "complicado", no obstante, descartó la cuarentena al señalar que su administración "no cree en un Estado policíaco".

En Brasil, ante la continuada negativa de Jair Bolsonaro de imponer medidas para evitar la propagación del virus, los gobernadores estatales han aplicado sus restricciones.

El Gobierno colombiano, por su parte, estableció esta semana unas medidas para cada ciudad dependiendo de la ocupación de las UCI. Por ejemplo, en urbes con más del 85 % de estas unidades ocupadas se aplica el "pico y cédula", que consiste en que en determinados días solo se permite el ingreso a establecimientos comerciales y uso del transporte público según el último número de su documento de identidad; así como toque de queda entre las 18:00 y las 05:00.

En Ecuador, actualmente rigen pocas medidas para detener los contagios y, de momento, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) descarta un confinamiento total. La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno a que "dicte el estado de excepción" y aplique las medidas necesarias "para que los cantones y provincias más afectados entren a un aislamiento general obligatorio de, al menos 15 días", con el objetivo de frenar el colapso del sistema sanitario.

Edgar Romero G.

