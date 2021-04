El polémico candidato mexicano que quiere gobernar Nuevo León con una campaña de virales que transgrede el proselitismo tradicional

De cara a los comicios intermedios más grandes en la historia de México, la contienda electoral del estado norteño de Nuevo León ha despertado el interés nacional ante el repunte de un joven candidato que construyó su popularidad con base en videos ocurrentes y escándalos que se volvieron virales en la Red.

A tan solo 44 días de los comicios, Samuel García, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), encabeza las preferencias electorales en Nuevo León, con cinco puntos porcentuales de ventaja sobre su rival Adrián de la Garza, de la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), según una reciente encuesta publicada por el diario Reforma.

El anuncio de la candidatura de García, de 33 años, fue retomado por los medios y las redes sociales como un jocoso episodio más de la política mexicana. Pero ahora que aumentaron las posibilidades del exsenador de gobernar la entidad que aporta el 7,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de México, las miradas nuevamente se posan sobre Nuevo León, en busca de explicaciones convincentes.

¿Quién es Samuel García?

El aspirante de Movimiento Ciudadano es socio y fundador de tres despachos de abogados, contadores y financieros, según su biografía. A tan corta edad, García también cuenta con un vasto historial académico que ha despertado dudas.

En noviembre de 2020, el aspirante a la gubernatura de Nuevo León salió a aclarar que la Universidad ITAC, la institución en donde supuestamente cursó su segundo doctorado en derecho fiscal y que despertó muchas dudas sobre su credibilidad educativa, era "legítima" y tenía los reconocimientos de validez oficial.

Con esta preparación académica que no cesa —García asegura que actualmente cursa un tercer doctorado, en derecho constitucional y gobernabilidad—, resulta extraño el desconocimiento que tiene de la realidad en el país latinoamericano, como quedó manifiesto cuando afirmó que conocía gente "muy valiosa" que era "feliz" porque vivía con un "sueldito" de entre 40.000 a 50.000 pesos al mes (entre 2.000 y 2.500 dólares). A los más de 12 millones de mexicanos que perciben apenas el salario mínimo, que va de 141 a 213 pesos (entre 7 y 10 dólares), les tomaría de seis a nueve meses reunir el equivalente a ese "sueldito" descrito por el político.

El ascenso político

La carrera política del ahora aspirante a gobernador comenzó hace apenas seis años, cuando fue elegido diputado local por el distrito 18 de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

El joven regiomontano de piel blanca y cabello peinado hacia atrás atrajo reflectores casi de inmediato, con la propuesta de donar su salario como diputado para supuestamente mejorar el desarrollo de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México.

Desde este sitio, impulsó propuestas simplistas y excéntricas, pero que terminaron siendo atractivas para un sector del electorado, como cuando impulsó la "muerte civil" (inhabilitación de por vida) para los funcionarios que cometieron actos de corrupción. O también el '#BonoChallenge', como le llamó a su iniciativa dirigida a la clase política para que renunciasen a sus privilegios y primas de alimentación y transporte.

Cobijado por el ruido mediático, García obtuvo una senaduría federal en la bancada de Movimiento Ciudadano en 2018, y a partir de ese momento, construyó un polémico camino que lo ha llevado hasta los primeros lugares de las preferencias electorales en Nuevo León.

La estrategia política

Para Héctor Fiesco, profesor en el Colegio de Imagen Pública, la estrategia de García se centra en un discurso que lo sitúa como "alguien diferente" de la política, alguien que "no tiene la necesidad de robar, de hacer chanchullos o de hacer nada por debajo del agua".

El consultor en imagen y comunicación política explica en entrevista con RT que estas polémicas declaraciones que hace García forman parte de una estrategia que sigue al pie de la letra el viejo dicho de que "ninguna publicidad es negativa siempre que estén hablando de ti".

El propio aspirante de Movimiento Ciudadano reconoció en entrevista en el programa De Frente que el éxito reciente de su campaña se debe a que es "disruptiva", muy alejada de lo que él describe en cada publicación en redes como la "vieja política".

"Yo trato de demostrar que soy el único incorruptible, el único que puede traer algo nuevo a este sistema político de Nuevo León", declaró García.

La vitrina de las redes sociales

El aspirante de Movimiento Ciudadano ha tenido la ayuda de su esposa, Mariana Rodríguez, una joven empresaria y popular 'influencer' que, a juicio de Fiesco, se ha convertido en una parte "importantísima en la campaña".

Aprovechando los más de 1,5 millones de seguidores que tiene Rodríguez en Instagram, la pareja ha utilizado esa vitrina para catapultar la popularidad de García, incluso con un video navideño, en donde ella canta, mientras el aspirante toca el ukulele, baila y promociona su campaña.

No obstante, esta estrategia de ostentarse a cada momento en las redes también ha terminado por exhibir el machismo de García, tan presente en la sociedad mexicana. En agosto de 2020, el entonces senador regañó a Rodríguez porque mostró "mucha pierna" durante una videollamada que publicaron en Instagram.

"¿Mucha pierna? Pero nada más eran mis rodillas", respondió Rodríguez, aunque al final pidió inexplicablemente perdón a su pareja. El político no paró ahí y sentenció: "Me casé contigo pues para mí, no para que andes enseñando".

La actitud machista del político de Movimiento Ciudadano generó una ola de indignación en la Red y García se excusó diciendo que las "bromas machistas" eran una "mala costumbre".

De manera cotidiana, la popular pareja exhibe en la Red los lujos de su vida, un derroche que contrasta severamente con la realidad de Nuevo León, en el que cinco de cada diez habitantes vive en pobreza, tiene carencias sociales o ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, según un informe publicado en 2018 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Candidato "al margen" de la política

La construcción del candidato que se mantiene al margen de los políticos tradicionales ha probado ser exitosa no solo en Brasil y EE.UU., con las victorias de Jair Bolsonaro y Donald Trump, también en el estado de Nuevo León, en donde actualmente gobierna Jaime Rodríguez, 'El Bronco', el primer candidato independiente en ser elegido gobernador.

Tras renunciar Partido Revolucionario Institucional (PRI), 'El Bronco' construyó su candidatura como independiente con la promesa de mandar a la cárcel a quien robase y de investigar al gobernador priista Rodrigo Medina, señalado por presunto enriquecimiento ilícito. En su afán de mostrarse valiente ante el electorado, Rodríguez declaró: "La gente necesita un cabrón como yo".

A juicio de Fiesco, tanto 'El Bronco' como García comparten ciertas similitudes, como el hecho de proyectar una imagen completamente distinta a la de los demás políticos de la contienda.

"Y ahora llega Samuel con una idea similar [a la del Bronco] y con esta perspectiva de 'yo no soy igual a los demás, a pesar de que me está postulando el partido, yo no soy el que le debe favores a todo el mundo'", refiere Fiesco.

Detrás del menú de ocurrencias, la plataforma de García ha sabido capitalizar los deseos del electorado de Nuevo León. Por esta razón, el abogado tiene entre sus propuestas estrella la de modificar el pacto fiscal, el esquema mediante el cual el Gobierno federal —con la facultad de recibir los ingresos tributarios y algunos de hidrocarburos— otorga recursos a los estados del país para que se ofrezcan distintos bienes públicos.

García tiene entre sus planes modificar este pacto fiscal porque refiere que el industrial estado de Nuevo León aporta a la Federación 637.000 millones de pesos (unos 31.893 millones de dólares), pero solo recibe de vuelta el 10,5% de esos recursos.

En ese sentido, Fiesco destaca que el candidato de Movimiento Ciudadano ha sabido explotar "el orgullo de la gente de Nuevo León", al transmitir a los votantes la idea de que él sí comprende que el estado produce mucho y, por lo tanto, pueden salirse del pacto fiscal, aunque la realidad sea más compleja.

Los aciertos

Pese a la inexperiencia de García en gobernanza, el consultor en imagen y comunicación política destaca que su campaña ha comprendido que muchos votantes no necesariamente se inclinan por un "candidato inalcanzable y que a lo mejor lo ven hacia arriba".

"Necesitan a personas comunes y corrientes, que a la mejor no garantizan que tengan un buen Gobierno, pero [que muestran] esa cercanía, para que la gente diga: 'bueno, no tenemos muchas opciones, pero voy a votar por el que mejor me cae'", agrega Fiesco.

El fenómeno mediático del 'Bronco' y García como garantía del éxito en las campañas no es exclusivo de Nuevo León. En 2018, el exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, famoso por jugadas espectaculares y un comportamiento poco ejemplar dentro y fuera de la cancha, se convirtió en gobernador del estado de Morelos.

"Los estamos viendo en todos lados. Tenemos futbolistas, actores, actrices, todo el mundo, hasta la #LadyTacos la tenemos como candidata", concluye Fiesco sobre la nueva configuración de actores dentro de la política mexicana, de cara a las elecciones del 6 de junio.

José Beltrán Contreras

