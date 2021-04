El gobernador de Arizona declara el estado de emergencia y envía a la Guardia Nacional a la frontera con México

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció este martes el despliegue de la Guardia Nacional del estado en la frontera con México y declaró el estado de emergencia en medio de un aumento sin precedentes en el número de migrantes que cruzan la frontera hacia el territorio estadounidense.

"Ha quedado evidentemente claro que Arizona necesita la Guardia Nacional, y la Casa Blanca es consciente de ello. Sin embargo, a día de hoy no ha habido ninguna acción por parte de esta Administración, y no parece que vayan a actuar pronto. Si esta Administración no va a hacer nada, lo haremos nosotros", dijo Ducey, que estuvo indicando durante semanas que estaba considerando desplegar a la Guardia Nacional ante la crisis migratoria y había solicitado un reembolso federal para hacerlo.

Un total de 250 miembros de la Guardia Nacional están siendo enviados a la frontera para ayudar con operaciones médicas, instalar cámaras fronterizas, monitorear datos y "analizar imágenes satelitales" para detectar tendencias en los cruces fronterizos y ayudar en las operaciones en los centros de detención.