La Superliga sigue existiendo pero "está en 'stand by'", asegura su presidente, Florentino Pérez

Pérez argumento que el proyecto deportivo no fue "presentado bien" y que a sus precursores no se les dio la oportunidad de "explicarlo" en detalle.

"La Superliga sigue existiendo pero el proyecto está en 'stand by'", aseguró este jueves en una entrevista Florentino Pérez, quien ejerce como presidente de la iniciativa.

En diálogo con el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, Pérez argumento que el proyecto deportivo no fue "presentado bien" y que a sus precursores no se les dio la oportunidad de "explicarlo" en detalle.

El empresario y presidente del Real Madrid reiteró su respaldo a la Superliga y argumentó la necesidad de su implementación en las pérdidas de los clubes involucrados. "La temporada pasada los equipos que firmamos el acuerdo hemos perdido 650 millones de euros [unos 780 millones de dólares]. Este formato no funciona y se nos ocurrió hacer uno con los equipos más importantes de Europa", señaló.

Pérez afirmó sentirse "triste y decepcionado" por el rechazo y la "agresividad" hacia el nuevo torneo que, según él, busca "luchar contra la situación económica del fútbol" porque con su implementación "se puede sacar mucho dinero" para que "no pierdan los [equipos] grandes", que cuentan con "2.000 millones de fans de los 4.000 millones a los que les gusta el fútbol".

Las declaraciones del también dirigente del Real Madrid se producen tras la renuncia de nueve de los 12 clubes fundadores de la Superliga. Al respecto, aseguró que la Juventus continúa firme y que ante la actual situación verán "de qué manera" son capaces de sacar el proyecto adelante porque "sería un pecado" no consolidarlo. De momento, en la ambiciosa iniciativa deportiva solo quedan el club italiano y los españoles Real Madrid y F.C. Barcelona.

"Hay que hacerlo ahora, que la situación grave es ahora. No sabemos cuánto va a durar el covid; este año seguro, y algunos dicen que el que viene. Hemos trabajado en la mejor solución", explica Florentino Pérez, subrayando que el nuevo formato de la Champions League que anunció la UEFA para el 2024 "no hay quien lo entienda" y que para ese año no se sabe "dónde estaremos".

