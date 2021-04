VIDEO: El aspirante a la gubernatura en México le toca los glúteos a una candidata y ella responde

Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia del municipio mexicano de Juchipila por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aclaró que el aspirante a la gobernatura de Zacatecas David Monreal, por el mismo partido, no le ha "faltado" al respeto, luego que se publicara un video en el que fue captado tocándole los glúteos.

"El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias! ¡Basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes!", dijo Moreno Sánchez.

(2/2) Ahora hay nuevo video de Rocío Moreno Sánchez diciendo que solamente buscan dañar su imagen y la de su compañero, ¿será? 🤔#Noticias#PeriódicoEnfoque#Estadospic.twitter.com/Td6LLj52J0 — Periódico Enfoque (@P_Enfoque) April 21, 2021

En su alocución añadió que con la publicación de la grabación dañan su "integridad" y la de Monreal. "No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento", enfatizó.

En el video que circuló en las redes sociales, grabado durante una actividad proselitista, se aprecia el momento en el que Monreal le toma un brazo a la mujer, que iba caminando junto a él, y posteriormente le da una palmada en los glúteos.

Por su parte, Monreal ya se pronunció al respecto. En entrevista con Radio Fórmula, el candidato negó que hubiese un "tocamiento" o una "nalgada", asegurando que "en todo caso" se habría tratado de "un roce involuntario" que "seguramente sacan de contexto".

Además, el candidato insinuó que se podría tratar de "una manipulación". "Sabemos que con la magia de la tecnología, de los teléfonos o la red puedes manipular", indicó.