La exdirectora ejecutiva interina de Reddit desmiente "el mayor mito" sobre el trabajo en las empresas tecnológicas

La meritocracia, sistema en el que los puestos de responsabilidad se adjudican supuestamente en función de los méritos personales, es "el mayor mito" que existe sobre el trabajo en la industria tecnológica, aseveró este miércoles Ellen Pao, exdirectora ejecutiva interina de Reddit e inversora de capital de riesgo, durante una entrevista con CNN Business.

"Creo que el mayor mito sobre las [compañías] tecnológicas, y también sobre la forma en que me criaron y muchos asiáticos son criados, es que el lugar de trabajo es una meritocracia. Que si trabajas duro y no te quejas y haces un buen trabajo, serás recompensado y tratado de manera justa", dijo Pao. "En realidad, aprendes en cierto punto que ese no es el caso. Y para muchas personas, nunca es el caso", lamentó.

Pao, que actualmente dirige la organización sin fines de lucro Project Include, dedicada a "acelerar las soluciones de diversidad e inclusión en la industria tecnológica", dijo que aprendió muchas lecciones "dolorosas" durante su carrera y que no siempre se sintió respetada como mujer asioamericana.

En 2015, la inversora presentó una demanda por discriminación de género contra su exempleador, la empresa de capital de riesgo Kleiner Perkins. Aunque perdió el caso, el juicio atrajo en EE.UU. mucha atención sobre el sexismo en la industria tecnológica.

Ya cuando se desempeñaba como directora ejecutiva interina de Reddit, de 2014 a 2015, Pao no se sentía allí bienvenida. "Definitivamente, hay momentos en los que no me sentí incluida, en los que no participé en las interacciones de la junta, en los que hubo conversaciones en las cuales no participé, ni siquiera como directora ejecutiva. [...] Definitivamente, había algunas personas que se sentían incómodas trabajando para mí, no por mis logros, sino quizás porque soy asiática [...] o porque soy mujer", denunció.

"Habría tantos ejemplos que es difícil enumerarlos todos. Es difícil saber qué parte se basa en la raza y qué parte en el género", agregó al comentar que intercambió experiencias con otros directores ejecutivos de origen asiático y resultó que también ellos se sintieron "excluidos" de las actividades de la junta directiva.

Frente a tales circunstancias, Pao instó a las empresas a que analicen una y otra vez cuán inclusivos son realmente sus lugares de trabajo, particularmente cuando se registra un aumento del odio contra los asiáticos en algunas partes del mundo. "Estoy convencida de que el cambio va a suceder, porque cuando miro a los empleados de la Generación Z y del milenio, [veo que] ellos buscan algo muy diferente", confió la inversora.

"Ver a tanta gente levantando la voz y a un gran costo personal, a un costo profesional [...] porque ven desigualdades y porque quieren cambiar la industria, es muy inspirador. Esto me da la esperanza de que la gente forzará el cambio y que estas empresas no podrán continuar tal como lo han hecho hasta ahora", concluyó Pao.

