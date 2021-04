El Pentágono pone en pausa la actualización del sistema logístico del avión F-35 por recortes de financiación

Los militares estadounidenses han decidido hacer una "pausa estratégica" en el desarrollo de un nuevo sistema logístico para su problemático avión de combate polivalente F-35, y explican la medida aduciendo recortes en la financiación, anunció el teniente general de la Fuerza Aérea Eric Fick, oficial ejecutivo del programa, que ha estado plagado de sobrecostos, retrasos y defectos.

Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el jueves, Fick explicó que las complicaciones inesperadas y los recortes presupuestarios retrasarían la transición del avión de su actual sistema de logística ALIS, diseñado por Lockheed Martin, al actualizado ODIN.

"A pesar de todas las actividades positivas, subestimamos la complejidad de desaprobar las capacidades de ALIS mientras migrábamos a ODIN y aprendimos varias lecciones importantes", dijo el oficial, citado por Defense News, que señala también una reducción del 42 % en los fondos de investigación y desarrollo para 2021.

El demócrata John Garamendi aprovechó la ocasión para expresar su indignación por los muchos reveses del programa. "No espere más dinero; no espere comprar más aviones de los autorizados en el presupuesto del presidente. Eso no va a suceder. Los 97 aviones que se agregaron durante los últimos siete años simplemente han creado un problema mayor para el mantenimiento de esta flota", dijo Garamendi.

En marzo, el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EE.UU., el demócrata Adam Smith, cuestionó los excesivos gastos asociados al desarrollo del avión de combate de quinta generación F-35 y sugirió "dejar de tirar dinero por esa ratonera".