¿Por qué la India rompe récords mundiales de contagios diarios y sufre un colapso de su sistema sanitario durante la segunda ola del covid-19?

La India está siendo golpeada con especial dureza por la segunda ola de covid-19. Mientras el país establece nuevos récords de contagios diarios, su sistema sanitario está colapsando y no puede atender a todos los enfermos.

¿Qué está pasando actualmente?

El Ministerio de Salud indio informó este viernes de 332.730 nuevas infecciones de coronavirus durante las últimas 24 horas, estableciendo de esta manera su segundo récord mundial consecutivo de contagios diarios. Al mismo tiempo, la nación notificó 2.263 muertes durante la misma jornada, detalla Reuters.

Con más de 16 millones de personas infectadas y casi 187.000 fallecimientos, la India se sitúa como el segundo país del mundo por número de infecciones, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, solo por detrás de Estados Unidos.

La avalancha de contagios desbordó al sistema sanitario del país y generó en los hospitales una escasez de camas, personal y oxígeno que impide atender a todas las personas que necesitan atención médica.

En paralelo, el aumento de infecciones provocó un gran incremento del número de muertes por covid-19. "He ido regularmente al crematorio desde 1987 y he estado involucrado a diario en su funcionamiento desde 2005, pero en todos estos años nunca había visto llegar tantos cadáveres para su incineración", afirmó en declaraciones a Reuters Prashant Kabrawala, gerente de un crematorio de la ciudad de Surat, en el oeste del país. Sin especificar números, señaló que no hubo tantos fallecidos ni durante el brote de peste bubónica de 1994 ni tampoco tras las graves inundaciones del 2006.

En medio del empeoramiento de la situación, esta semana se registraron dos accidentes mortales en centros hospitalarios. El primero ocurrió este miércoles en la ciudad de Nashik, estado de Maharashtra, donde una interrupción del suministro de oxígeno a causa de una fuga provocó la muerte de 24 pacientes con coronavirus.

Dos días después, al menos 13 personas murieron en un hospital en la localidad de Virar, en las afueras de Bombay, a consecuencia de un incendio en la unidad de cuidados intensivos. Todas las víctimas estaban siendo tratadas por covid-19.

¿Qué provocó esta situación?

El ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, declaró esta semana que, antes de que creciera la cifra de infectados, muchas personas "se volvieron negligentes" y dejaron de seguir las reglas para contener la propagación del virus.

De acuerdo con los expertos, la nueva variante del virus detectada en territorio indio podría haber contribuido a la rápida propagación de la enfermedad.

La cifra de infecciones diarias empezó a disminuir en la India en septiembre del año pasado y esta tendencia a la baja se observó hasta mitad de febrero, cuando se empezó a producir un resurgimiento. En ese contexto, expertos consultados por AP opinan que las autoridades no aprovecharon el período de descenso y perdieron una oportunidad para aumentar las capacidades de la infraestructura sanitaria, así como para intensificar la vacunación.

Asimismo, las autoridades indias se convirtieron en blanco de críticas por no suspender las elecciones locales y permitir el peregrinaje a la festividad del Kumbhamela, durante la cual millones de devotos se bañaron en el río Ganges. Estos eventos con elevada participación de personas podrían haber contribuido a una mayor propagación del coronavirus. "Las autoridades en toda la India, sin excepción, pusieron las prioridades de salud pública en un segundo plano", lamentó K. Srinath Reddy, presidente de la Fundación de Salud Pública de la India.

Por su parte, la doctora Vineeta Balm, experta en sistemas inmunológicos del Instituto Indio de Educación Científica e Investigación, criticó que las autoridades no adoptaran una visión a largo plazo respecto de la pandemia y no contrataran a más epidemiólogos ni aumentaran las capacidades de los hospitales.

¿Por qué se generó una escasez de oxígeno?

AP explica también qué fue lo que llevó a la escasez de oxígeno en los hospitales indios. Durante la primera ola, el país logró que las empresas que producen oxígeno industrial cambiaran su línea de trabajo y empezaran a producirlo para fines médicos. Sin embargo, las compañías volvieron posteriormente a su producción original y dejaron de suministrar este elemento vital a los hospitales.

Ante el problema de escasez, el Ministerio de Salud indio instó a los hospitales a empezar a racionar su suministro y, en un intento de aliviar la situación, tanques de oxígeno fueron enviados a distintos regiones del país.

Al mismo tiempo, Reuters señala que la falta del oxígeno hizo que policías armados empezaran a vigilar reservas de oxígeno y las plantas que lo producen.

¿Y ahora qué?

Se espera que el aumento del ritmo de vacunación ayude a aliviar la difícil situación del país.

La India ya empezó la campaña de inmunización contra el covid-19 y aproximadamente 2,7 millones de dosis son administran diariamente, recoge AP. Sin embargo, hasta el momento menos del 10 % de la población del gigante asiático ha recibido la primera inyección de la vacuna.

"La vacunación es una manera de ralentizar la propagación, pero esto realmente depende de la velocidad y la disponibilidad de las inyecciones", apunta K. Srinath Reddy. AP, a su vez, señala que algunos estados han denunciado un desabastecimiento de vacunas, un punto que ha sido rechazado por las autoridades centrales del país.

Aparte de la vacunación, el presidente de la Fundación de Salud Pública de la India destacó la importancia de respetar las medidas destinadas a contener la propagación del virus, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social.