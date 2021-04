Por primera vez en 10 meses no se registran en Israel nuevas muertes por covid-19

El número total de fallecidos por covid-19 se mantuvo sin cambios este jueves en Israel, país que en términos de población relativa está llevando a cabo la campaña de vacunación más grande del mundo. En otras palabras, y por primera vez desde junio de 2020, no se registraron allí nuevas muertes, informa The Times of Israel, que se remite a datos del Ministerio de Salud israelí.

El número de personas que han sucumbido al virus desde el inicio de la pandemia (6.346) se mantuvo el jueves estático con relación al día anterior. De otra parte, solo se registraron 129 nuevos casos de la enfermedad, mientras que la tasa de pruebas positivas cayó al 0,4 %.

Para el momento, se cuentan en el país poco menos de 1.900 infecciones activas, con 160 pacientes en estado grave, incluidos 97 con ventiladores, notificó este viernes el ministerio.

Las tasas de muerte e infección han disminuido en Israel desde el pico de la pandemia, a fines de enero, como consecuencia de una campaña de vacunación masiva en la que más de cinco millones de personas, o casi el 58 % de la población, han recibido ambas dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech.

También pasó el país por un confinamiento estricto que provocó violentas protestas, incluso entre la comunidad judía ortodoxa. Las severas restricciones de viajes impuestas por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu impidieron a muchos israelíes, en un primer momento, regresar a sus hogares, hasta que el tribunal superior declaró inconstitucional la medida y fue revocada.

Israel ha ido eliminando gradualmente las restricciones por el coronavirus en las últimas semanas, reabriendo escuelas y negocios. El pasado fin de semana, a los ciudadanos se les permitió salir sin mascarillas.

No obstante, las autoridades médicas del país siguen preocupadas por la denominada variante india del covid-19, una cepa que recientemente provocó un fuerte aumento en el número de casos en la India. En Israel, siete personas dieron positivo a la nueva variante. Todos ellos eran viajeros no vacunados que regresaron al país.

"No nos sentimos cómodos con eso", dijo el jueves Chezy Levy, director general del Ministerio de Salud, y agregó que las mutaciones podrían hacer que la cepa india sea más resistente a las vacunas y que aumente su transmisibilidad.

A principios de esta semana, Israel emitió una advertencia con respecto a viajes a la India, Ucrania, Etiopía, Brasil, Sudáfrica, México y Turquía, países donde las infecciones han ido en aumento, para evitar que los viajeros traigan de regreso nuevas cepas.