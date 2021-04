Bolsonaro afirma que el Ejército puede salir a la calle para "acabar con esta cobardía del toque de queda"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes durante una entrevista con el canal TV A Crítica que las Fuerzas Armadas del país pueden salir a las calles para "acabar con esta cobardía del toque de queda" y otras restricciones adoptadas por los gobernadores para combatir la pandemia de coronavirus.

"Esta política, los bloqueos, la cuarentena, quedarse en casa, el toque de queda... esto es absurdo", señaló el mandatario brasileño. "Si tenemos problemas, tenemos un plan de cómo salir al campo. Yo he estado diciendo, digo 'mi [Ejército]', la gente dice 'no'. [...] Yo soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. [...] Si es necesario, saldremos a la calle, no para mantener a la gente encerrada, sino para restablecer todo el artículo 5 de la Constitución", declaró Bolsonaro.

"Si yo decreto esto, este decreto se cumplirá. Entonces, nuestras Fuerzas Armadas pueden salir un día a la calle, eso sí, dentro de los cuatro renglones de la Constitución, para hacer cumplir el artículo 5. El derecho de movimiento, acabar con esta cobardía del toque de queda, [garantizar el] derecho al trabajo, la libertad de religión y culto, para cumplir todo lo que está siendo violado por algunos gobernadores y unos pocos alcaldes, pero que perturba a toda la sociedad", aseveró el presidente.

Bolsonaro asimismo criticó lo que considera un "poder excesivo que lamentablemente ha delegado el Supremo Tribunal Federal", agregando que cualquier decreto que promulguen gobernadores o alcaldes "provoca un disturbio en la sociedad".

El mandatario luego afirmó que no puede "extrapolar" y que el plan de acción que explicó fue discutido con todos sus ministros. "[Están hablando sobre] qué hacer si se produce un caos generalizado en Brasil por el hambre, por la forma cobarde en que algunos quieren imponer estas medidas", aseveró.

Previamente Bolsonaro ya había sido criticado por usar la expresión "mi Ejército", generando temores sobre la posibilidad de que el mandatario politice las Fuerzas Armadas de Brasil, recogen medios locales. A principios de marzo, el presidente señaló: "Mi Ejército no va a salir a la calle para obligar al pueblo a quedarse en casa".

Las declaraciones de Bolsonaro se producen mientras Brasil, que tiene el segundo mayor número de muertes por coronavirus del mundo después de EE.UU., continúa luchando contra el covid-19. Hasta la fecha, en el país se han registrado más de 14,2 millones de casos y más de 386.000 decesos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.