Reportan que Conor McGregor comprará el bar en el que agredió a un hombre y anuncia a quién le prohibirá la entrada

El luchador irlandés de MMA, Conor McGregor, está a punto de adquirir un bar de Dublín, en el que se enfrentó en el 2019 a un hombre, de 50 años.

El excampeón de la UFC podrá completar la compra del pub Marble Arch, ubicado en Drimnagh, su zona natal en la capital irlandesa, por entre 1,5 y 2 millones de euros (entre 1,8 y 2,4 millones de dólares), según reportó este jueves el portal The Currency. Este será el segundo local del deportista en el área, después de la compra del The Black Forge el pasado año en el suburbio de Crumlin.

Por su parte, 'The Notorious' reaccionó ante la noticia y comentó un tuit de Tom Lyons, periodista irlandés y director ejecutivo del medio, que la dio a conocer. "Usted y su hombre están vetados", escribió McGregor.

Ye and your mans barred https://t.co/aVM5mcIA3F — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 22, 2021

En noviembre del 2019, la estrella de MMA se declaró culpable de agredir brutalmente a un cliente en el Marble Arch y fue multado con 1.000 euros. El polémico deportista se disculpó con la víctima, Desmond Keogh, y con la corte. De este modo, se salvó de ir a la cárcel.

En abril del 2019, la prensa irlandesa reportó que McGregor agredió al hombre después de un intercambio verbal en el que este le recordó la derrota sufrida ante el ruso Khabib Nurmagomédov. Las fuentes señalaron que antes del altercado, alguien se acercó al luchador y le dijo: "El ruso te golpeó", haciendo alusión a la derrota ante el campeón de peso ligero Nurmagomédov, en el combate celebrado en octubre del 2018, con lo que se desató la pelea, en la cual el irlandés le propinó varios puñetazos.

No obstante, en otra publicación del Irish Mirror se dice que en realidad la víctima se había negado tomar un trago de Proper No. Twelve, una línea de whisky lanzada por el luchador, diciendo que no quería "beber esa mierda".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!