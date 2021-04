Irán promete darle a Israel una "respuesta fundamental" y asegura que las medidas tomadas harán "entrar en razón" a Tel Aviv

El jefe del Estado Mayor de la Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bagheri, arremetió este domingo contra Israel, prometiendo darle una "respuesta fundamental" y asegurando que las medidas tomadas por los movimientos de resistencia harán que Tel Aviv "entre en razón", recoge el canal Press TV.

Las declaraciones del alto cargo militar se producen luego que la televisión iraní Al-Alam confirmara que un petrolero atacado este sábado cerca de Baniás (Siria) era uno de los tres barcos iraníes que llegaron hace un tiempo a una terminal petrolera. Previamente, la agencia siria SANA reportó que en uno de los depósitos del petrolero se registró un incendio como consecuencia de lo que se cree fue un ataque con un dron desde aguas territoriales libanesas.

Bagheri evitó culpar directamente a Israel por el ataque y otra serie de recientes incidentes en Irán, incluido un corte de energía en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, pero amenazó a Tel Aviv con una respuesta "fundamental".

"No vamos a anunciar nada sobre los autores de los incidentes y no sabemos quiénes son, pero el Frente de Resistencia dará una respuesta fundamental a los sionistas", dijo el alto cargo. "No está claro cuál será la respuesta de Irán, pero el régimen sionista no estará tranquilo", agregó.

"[Los israelíes] piensan que pueden atacar permanentemente el territorio sirio y hacer travesuras en diferentes lugares y en los mares y no recibir una respuesta. [...] Las medidas tomadas en los últimos días y las acciones futuras que pongan en peligro sus intereses ciertamente los harán entrar en razón", aseveró Bagheri.

